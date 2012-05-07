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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

عبادپور اعلام کرد؛

کشت چغندر قند بهاره در 300 هکتار از اراضی اهر

کشت چغندر قند بهاره در 300 هکتار از اراضی اهر

اهر - خبرگزاری مهر : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر از زیرکشت قرارگرفتن 300 هکتار چغندر قند در اراضی زراعی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت عباد پور صبح امروز دوشنبه در محل آن اداره در اهر با اشاره به اینکه توسعه کشت چغندر قند با توجه به شرایط مطلوب موجود در زمینه منابع تولید آن در این شهرستان  ، مورد توجه جدی قرار دارد گفت : بستر سازی لازم برای زیر کشت قرار گرفتن 300 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به منظور کشت این محصول فراهم آمده و بزودی کشت بهاره آن آغاز خواهد شد .

وی سازگاری این محصول با شرایط آب و هوایی منطقه ارسباران ، رشد کمتر علف های هرز در اراضی زیر کشت این محصول و کاهش هزینه های تولید آن در مرحله داشت ، کاربرد تفاله این محصول بعد از مرحله استحصال در امر تغذیه دام ، تولید آن بصورت تضمینی از سوی بهره برداران و ریسک پایین تولید آن از نظر اقتصادی و همچنین ارزش افزوده بالای تولید آن از لحاظ اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه شهرستان اهر را از جمله دلایل توسعه سطوح زیر کشت آن عنوان کرد.

وی افزود:  کارشناسان این شهرستان در بخش زراعت علاوه بر آموزش نحوه کاشت، داشت و برداشت آن ، به صورت نظارت مستمر و ارائه خدمات تولیدی به بهره برداران ، تلاش خود برای رسیدن به تولید کیفی محصول را انجام می دهند.

عباد پور همچنین اظهار امیدواری کرد توسعه کشت این محصول در شهرستان اهر تاثیر مطلوبی در رشد توان مالی تولید کنندگان بخش زراعی این شهرستان از خود بجه ای گذارد.
 

کد مطلب 1595620

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