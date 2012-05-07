اردوی تیم ملی والیبال در مازندران آغاز شد

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی والیبال برای آمادگی بیشتر ملی پوشان برای شرکت در رقابت های آسیایی تا 27 اردیبهشت ماه در در منطقه بابلکنار بابل ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اردو در مازندران به درخواست سرمربی و مربیان مازندرانی تیم ملی والیبال نوجوانان و به منظور آمادگی بیشتر آنان برای شرکت در مسابقات آسیایی برپا شده است.

رئیس هیئت والیبال مازندران اضافه کرد: از 18 بازیکن تیم ملی والیبال نوجوانان کشور، شش بازیکن مازندرانی هستند که تمرینات فشرده خود را زیرنظر کادرفنی برگزارخواهد کرد.

قلی زاده گفت: دو مربی مازندرانی به نام های عباس قاسمیان و رحمت نوری در کادر فنی تیم ملی حضور دارند.

وی اضافه کرد: یک شرکت مازندرانی حامی مالی اردوی تیم ملی والیبال در بابل شده و خوشبختانه مشکلات مالی دراین خصوص وجود نخواهد داشت.

مسابقات والیبال نوجوانان قهرمانی آسیا امسال به میزبانی ایران برگزار می شود.