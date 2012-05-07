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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

اردوی تیم ملی والیبال در مازندران آغاز شد

اردوی تیم ملی والیبال در مازندران آغاز شد

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت والیبال مازندران، از آغاز برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور به میزبانی این هیئت در بابلکنار بابل خبر داد.

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی والیبال برای آمادگی بیشتر ملی پوشان برای شرکت در رقابت های آسیایی تا 27 اردیبهشت ماه در در منطقه بابلکنار  بابل ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اردو در مازندران به درخواست سرمربی و مربیان مازندرانی تیم ملی والیبال نوجوانان و به منظور آمادگی بیشتر آنان برای شرکت در مسابقات آسیایی برپا شده است.

رئیس هیئت والیبال مازندران اضافه کرد: از 18 بازیکن تیم ملی والیبال نوجوانان کشور، شش بازیکن مازندرانی هستند که تمرینات فشرده خود را زیرنظر کادرفنی برگزارخواهد کرد.

قلی زاده گفت: دو مربی مازندرانی به نام های عباس قاسمیان و رحمت نوری  در کادر فنی تیم ملی حضور دارند.

وی اضافه کرد: یک شرکت مازندرانی حامی مالی اردوی تیم ملی والیبال در بابل شده و خوشبختانه مشکلات مالی دراین خصوص وجود نخواهد داشت.

مسابقات والیبال نوجوانان قهرمانی آسیا امسال به میزبانی ایران برگزار می شود.

کد مطلب 1595621

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