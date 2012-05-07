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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

عظیمی در گفتگو با مهر:

315 ثبت نام در سامانه طرح توسعه کشاورزی جوانرود انجام شد

315 ثبت نام در سامانه طرح توسعه کشاورزی جوانرود انجام شد

جوانرود - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان جوانرود گفت: 315 ثبت نام در سامانه طرح توسعه کشاورزی شهرستان جوانرود انجام شد.

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح توسعه کشاورزی می تواند زمینه های اشتغال ثابت را در بین جوانان و فارغ التحصیلان بیکار جامعه فراهم کند.

فرماندار شهرستان جوانرود تاکید کرد: خوشبختانه تمام تمهیدات لازم برای عملیاتی کردن طرح توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان مهیاست.

عظیمی افزود: در طرح توسعه کشاورزی این شهرستان تاکنون 315 ثبت نام صورت گرفته است.

فرماندار شهرستان جوانرود افزود: تا کنون از مجموع سه هزار هکتار از اراضی این شهرستان، هزار  741 هکتار اراضی یادشده تعیین کاربری شده است.

عظیمی تصریح کرد: همچنین در راستای اهداف یاد شده در این شهرستان تعیین کاربری حاشیه رودخانه "نوئل" و واگذاری اراضی منابع طبیعی برای توسعه باغ های روستای نوئل را در دست بررسی داریم.
 
وی افزود: هدف از تعیین کاربری حاشیه این رودخانه، تهیه و ساخت مجتمع پرورش ماهی با ظرفیت 40 تن است.
 
عظیمی در پایان افزود: در مجموع این شهرستان دارای 19 هزار هکتار اراضی زراعی و دو هزار باغ و 62 هزار هکتار اراضی ملی است.
کد مطلب 1595624

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