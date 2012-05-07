315 ثبت نام در سامانه طرح توسعه کشاورزی جوانرود انجام شد

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح توسعه کشاورزی می تواند زمینه های اشتغال ثابت را در بین جوانان و فارغ التحصیلان بیکار جامعه فراهم کند.
فرماندار شهرستان جوانرود تاکید کرد: خوشبختانه تمام تمهیدات لازم برای عملیاتی کردن طرح توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان مهیاست.
عظیمی افزود: در طرح توسعه کشاورزی این شهرستان تاکنون 315 ثبت نام صورت گرفته است.
فرماندار شهرستان جوانرود افزود: تا کنون از مجموع سه هزار هکتار از اراضی این شهرستان، هزار 741 هکتار اراضی یادشده تعیین کاربری شده است.
عظیمی تصریح کرد: همچنین در راستای اهداف یاد شده در این شهرستان تعیین کاربری حاشیه رودخانه "نوئل" و واگذاری اراضی منابع طبیعی برای توسعه باغ های روستای نوئل را در دست بررسی داریم.
وی افزود: هدف از تعیین کاربری حاشیه این رودخانه، تهیه و ساخت مجتمع پرورش ماهی با ظرفیت 40 تن است.
عظیمی در پایان افزود: در مجموع این شهرستان دارای 19 هزار هکتار اراضی زراعی و دو هزار باغ و 62 هزار هکتار اراضی ملی است.
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