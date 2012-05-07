برگزاری یادواره سرداران و شهدای سنگرسازان بی سنگر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر ، دکترمسعودمحمدیان فرمانده پایگاه مقاومت 57 فجرجهادکشاورزی استان شامگاه دیروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از برگزاری این یادواره را ارج نهادن به حماسه آفرینی های رزمندگان جهادسازندگی استان در دوران 8 سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت : این مراسم همه ساله، باحضور پرشوراقشار مختلف مردم به ویژه خانواده های معظم شهداء جانبازان، ایثارگران ورزمندگان دوران دفاع مقدس برپا می شود و امسال نیز همچون گذشته و پرشورتر از قبل برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به ویژه سنگرسازان بی سنگر، توجه به سیره و اندیشه های شهدا را در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است یکی ازضرورتها خواند و گفت: شهدای دوران دفاع مقدس باکمترین امکانات وتنها با توکل به خدا و با حرکتهای منحصر به فرد جهادی خویش در برابر اشغالگران بعثی ایستادند و اکنون نیز همه ما باید تمام توان خود را برای تحقق آرمانهای شهدا بکار ببندیم.

دکتر محمدیان با اشاره به نقش سازنده و مهم مردم استان آذربایجان شرقی در دوران دفاع مقدس گفت: در این عرصه نیز تیپ پشتیبانی و مهندسی جنگ 57 فجر جهاد سازندگی آذربایجان شرقی با انجام فعالیت های مختلف نقش مهمی را در پشیبرد اهداف دفاع مقدس ایفا کرده و با رشادت ها و فداکاری های خود در طول دوران 8 سال دفاع مقدس توانست سهم ارزنده ای در پیروزی های رزمندگان اسلام داشته باشد.



یادواره سرداران و شهدای سنگرسازان بی سنگرتیپ پشتیبانی و مهندسی جنگ 57 فجر جهاد سازندگی آذربایجان شرقی به همت پایگاه مقاومت 57 فجر و اداره امور ایثارگران سازمان و با مشارکت نماینده محترم ولی فقیه دراستان و امام جمعه تبریز، استانداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیادحفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سپاه عاشورا ، لشگر21 حمزه و قرارگاه عاشورا ، روز پنجشنبه 21 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 و 30 دقیقه در مسجد طوبی برگزار می شود.