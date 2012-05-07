داودنژاد به "خاطرات مرد ناتمام" پیوست

صادق کرمیار، کارگردان مجموعه تلویزیونی "خاطرات مرد ناتمام" در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی محمدرضا داودنژاد به جمع بازیگران این پروژه پیوسته است. تصویربرداری این مجموعه به نیمه رسیده و ضبط همچنان ادامه دارد.

صادق کرمیار فیلمنامه "خاطرات مرد ناتمام" را با همکاری ابوالفضل زرویی نصرآباد و علی میرفتاح به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای نوشته است.



در خلاصه داستان "خاطرات مرد ناتمام" آمده است: همایون پورسینا پسر جوانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارد به طور اتفاقی دفترچه خاطرات پدر بزرگش را که به تازگی فوت کرده به دست می‌آورد و متوجه می‌شود پدربزرگش که در فرانسه داروسازی خوانده چقدر برای کمک به مردم کشورش تلاش می‌کند.



محمود پاک‌نیت، امین زندگانی، سروش صحت، مهرداد ضیایی، مهوش صبرکن، داوود فتحعلی‌بیگی، سیامک صفری، مجید سعیدی، آزاده شمس، امیرحسین مدرس و شهزاد صفوی در این سریال بازی می‌کنند و تهیه‌کنندگی را نیز محسن علی‌اکبری برعهده دارد.