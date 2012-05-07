رئیس جمهوری جدید فرانسه و چالشهای پیش رو

به گزارش مهر، "فرانسیس ژرار ژرژ اولاند" در تاریخ 12 آگوست 1954 در یک خانواده متوسط فرانسوی به دنیا آمد. پدر وی یک پزشک گوش و حلق و بینی بود . وی فارغ التحصیل "مدرسه ملی مدیریت" فرانسه است که نخبگان این کشور را به جامعه عرضه می کند.

رئیس جمهور جدید فرانسه سابقه تحصل در آمریکا را دارد و در سال 1974 در ایالات متحده حضور داشته است. وی در همان سال و در بازگشت به فرانسه در کمیته انتخاباتی "فرانسوا میتراند" مشغول به فعالیت شد و پنج سال بعد به عضویت حزب سوسیالیست فرانسه درآمد.

اولاند در سال 1981 وبا تشویق های "میتراند" به عنوان نامزد حزب سوسیالیست و از شهر Correze در انتخابات مجلس ملی فرانسه شرکت کرد اما در این انتخابات از "ژاک شیراک" رئیس جمهور اسبق این کشور شکست خورد. اولاند مجددا در سال 1988 در انتخابات مجلس عمومی شرکت کرد که اینبار موفق به ورود به مجلس شد.

اولاند از سال 1997 تا 2008 به عنوان معاون اول حزب سوسیالیست فرانسه فعالیت می کرد. و از سال 2001 تا 2008 شهردار شهر "تول" بود. وی از سال 2008 تا 2012 نیز عنوان ریاست شورای عمومی شهر "کوروز" را برعهده داشت.

اصول اعتقادی سوسیالیستهای فرانسه

چپ گرایان فرانسه بر خلاف راست گرابان حامی سرسخت خارجیها و خارجی تباران فرانسه هستند و گفتمان اقتصادی راست افراطی با چپ افراطی تفاوت بنیادی ندارد . چپ گرایان فرانسه با سرمایه‌ داری، جهانی شدن، اروپای متحد و ایالات متحده آمریکا سر جنگ دارد، و شیفته هوگو چاوز و فیدل کاسترو هستند.

در واقع ستون فقرات "جبهه چپ" را بازماندگان حزب کمونیستی فرانسه تشکیل می ‌دهند که زمانی در قالب یک سازمان بسیار نیرومند، استالینی ‌ترین تشکل سیاسی در اروپای غربی بود، ولی با تضعیف و سقوط شوروی به اقلیتی بسیار کوچک بدل شد و از این که با نام اصلی خود در انتخابات شرکت کند، صرف نظر کرد. امروز‌‌ همان کمونیستها زیر پرچم "جبهه چپ" جمع شده اند.

مشکلات پیش روی اولاند

بر پایه یک نظرخواهی تازه که در بیست و پنج کشور جهان انجام شده، تنها یک سوم فرانسوی‌ها از نظام مبادله آزاد هواداری می ‌کنند، حال آن که هفتاد درصد چینی ها و برزیلی ها هوادار مبادله آزادند.

چرا فرانسویها این همه به مبادله آزاد، و به طور کلی "جهانی شدن" اقتصاد، بدبین شده‌اند؟ زیرا با گسترش نظام اقتصاد آزاد و تکنولوژی مدرن به بخش بسیار بزرگی از سیاره زمین، صد‌ها میلیون انسان که پیش از این در قلمرو "دوزخیان جهان" جای داشتند، از حاشیه به متن آمده‌ اند. آنها نه فقط پارچه و کفش، بلکه اتومبیل و کشتی و یخچال و کامپیو‌تر تولید می‌کنند و برتری غرب را به چالش می‌ طلبند.

در واقع کل نظام اجتماعی فرانسه، که در پی جنگ جهانی دوم بر پایه "دولت رفاه همگانی" به وجود آمد، امروز در برابر یک پرسش بزرگ قرار گرفته است. بیمه‌ های بیکاری، بازنشستگی و بیماری این کشور که طی چند دهه گذشته با زندگی فرانسویان درآمیخته، زیر فشار واقعیتهای اقتصادی با مشکل روبرو شده است. نظام اداری گسترده آنها نیز دیگر با مقتضیات دنیایی که در آن رقابت ابعاد سرسختانه ‌ای پیدا کرده نمی ‌خواند.

با این اوصاف، مشکلات پیش روی اولاند عباتند از : مبارزه با بیکاری و بالابردن قدرت خرید مردم، یافتن راه حلی برای مشکل مزمن و دیرپای مسکن و از همه مهم تر مقابله با بحران مالی در منطقه ای که کشورهای روی آورده به واحد پولی اروپا (یورو) را در بر گرفته یعنی منطقه یورو، بزرگ ترین چالش های پیش روی رئیس جمهوری جدید فرانسه در پنج سال آینده است.

خبرگزاری فرانسه در یکی از گزارش های خود که پیش از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری به معرفی فرانسوا اولاند اختصاص داده از او به عنوان "سوسیالیست اصلاح طلب (رفورمیست)" یاد کرده بود که میانه روی پیشه کرده و به گفته خود می خواهد از نظر نحوه حکومت یک رئیس جمهوری "معمولی" باشد.