3 پیشنهاد برای حل بحران سیاسی/ معترضان کناره گیری نظامیان را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "محمد سعد الکتاتنی" رئیس پارلمان مصر شب گذشته در راس هیئتی متشکل از معاون وی و رؤسای هیئتهای پارلمانی با "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی و دیگر نمایندگان این شورا دیدار کرد.

برکناری دولت کنونی به ریاست "کمال الجنزوری" محور این مذاکرات بود.کتاتنی پس از این دیدار اظهار داشت که شورای عالی نظامی به فراکسیونهای پارلمانی مصر وعده داد که در رابطه با تنشهای اخیر میان پارلمان و دولت، سه پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهد.

این پیشنهادها عبارتند از برکناری، استعفای دولت یا اصلاحات در کابینه و تغییر برخی وزیرانی که پارلمان در خصوص آنها ملاحظاتی دارد.

رئیس پارلمان مصر در این دیدار برکناری دولت الجنزوری را مطرح کرد و شورای نظامی نیز متعهد شد که طی چند روز آن را بررسی خواهد کرد.

الیوم السابع نیز گزارش داد که هزاران نفر از مردم مصر روز گذشته با برپایی تظاهراتی در مرکز قاهره آزادی صدها معترض را خواستار شدند. این افراد طی چند روز اخیر در جریان درگیری های اطراف وزارت دفاع در منطقه العباسیه قاهره بازداشت شده بودند.

معترضان در این تظاهرات که تا مقابل پارلمان مصر ادامه داشت با سر دادن شعار کناره گیری شورای عالی نظامی مصر از قدرت را خواستار شدند.