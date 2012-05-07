  1. استانها
  2. فارس
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۱۷

حق بیان در گفتگو با مهر:

ایران نیازی به واردات سیم و کابل ندارد

ایران نیازی به واردات سیم و کابل ندارد

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران از عدم نیاز کشور به واردات سیم و کابل خبر داد.

حسین حق بیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولیدات سیم و کابل در داخل کشور، گفت: با وجود داشتن 168 شرکت تولید کننده سیم و کابل هیچگونه احتیاجی به واردات نداریم زیرا کارخانجات داخلی تمامی نیازهای داخلی را تامین می کنند.

وی تصریح کرد: سالانه 320 هزار تن انواع سیم و کابل در داخل کشور تولید می شود اما با این وضعیت تنها نگرانی که وجود دارد این است که در برخی از مواقع واردات سیم و یا کابل با نرخ پایین تر از تولید داخل انجام می شود.

دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران با بیان 20 درصد از تولیدات سیم و کابل به بخش صادرات اختصاص می یابد، یادآور شد: قیمت تمام شده تولید سیم و کابل در کشور رو به افزایش است و در این میان نمی توانیم با دیگر کشورها بر نگهداشتن بازارهای هدف صادراتی رقابت کنیم.

حق بیان افزود: با توجه به گران بودن مواد اولیه، بالا بودن دستمزد و... تولید کنندگان در بازار داخل حاشیه سودی ندارند و از این بابت دیگر توجه ای به بازارهای خارجی نمی کنند.

وی تصریح کرد: تولید سیم و کابل در کشور حدود 30 هزار اشتغال ایجاد کرده که باید مسئولان به هر شکل چنین اشتغال وسیعی را حفظ کنند.

دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران افزود: در حال حاضر 168 شرکت تولید سیم و کابل ایران را در اختیار دارند که از این تعداد 140 شرکت عضو انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران هستند.

کد مطلب 1595647

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها