ایران نیازی به واردات سیم و کابل ندارد

حسین حق بیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولیدات سیم و کابل در داخل کشور، گفت: با وجود داشتن 168 شرکت تولید کننده سیم و کابل هیچگونه احتیاجی به واردات نداریم زیرا کارخانجات داخلی تمامی نیازهای داخلی را تامین می کنند.

وی تصریح کرد: سالانه 320 هزار تن انواع سیم و کابل در داخل کشور تولید می شود اما با این وضعیت تنها نگرانی که وجود دارد این است که در برخی از مواقع واردات سیم و یا کابل با نرخ پایین تر از تولید داخل انجام می شود.

دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران با بیان 20 درصد از تولیدات سیم و کابل به بخش صادرات اختصاص می یابد، یادآور شد: قیمت تمام شده تولید سیم و کابل در کشور رو به افزایش است و در این میان نمی توانیم با دیگر کشورها بر نگهداشتن بازارهای هدف صادراتی رقابت کنیم.

حق بیان افزود: با توجه به گران بودن مواد اولیه، بالا بودن دستمزد و... تولید کنندگان در بازار داخل حاشیه سودی ندارند و از این بابت دیگر توجه ای به بازارهای خارجی نمی کنند.

وی تصریح کرد: تولید سیم و کابل در کشور حدود 30 هزار اشتغال ایجاد کرده که باید مسئولان به هر شکل چنین اشتغال وسیعی را حفظ کنند.

دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران افزود: در حال حاضر 168 شرکت تولید سیم و کابل ایران را در اختیار دارند که از این تعداد 140 شرکت عضو انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران هستند.