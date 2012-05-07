واکنش نویسنده شیرازی به سخنان فرزاد حسنی/ ما بیکار و لمپن نیستیم

بهمن پگاه راد، روزنامهنگار و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش جشنواره تقدیر از کارآفرینان در شیراز برگزار شد که مجری این جشنواره آقای فرزاد حسنی مجری رادیو و تلویزیون بود. ایشان در این برنامه چندین بار مردمان شیراز را مورد توهین و تحقیر قرار داد و آنها را به افرادی بیکاره و لمپن تشبیه کرد.
وی افزود: در همان مراسم هم اعتراضاتی در سالن برگزاری صورت گرفت و به آقای حسنی گوشزد شد که شما در یک جلسه جدی حضور دارید و این سخنانی که بیان میکنید، خلاف عرف است. حسنی هم اعلام کرد که من سخنانم را در قالب طنز بیان میکنم.
نویسنده مجموعه داستان «دزد دوچرخه» ادامه داد: من خودم را مورد مثال قرار میدهم. یک نویسنده و روزنامهنگار شیرازی هستم که طی این سالها 250 داستان کوتاه و 30 رمان نوشتهام. آنهایی که اهل کار هستند، میدانند که یک روزنامهنگار صبح تا شب کار میکند و ساعت برایش مطرح نیست. حالا سوال من این است که من شیرازی چگونه توانستهام با تنبلیام این همه تولید داشته باشم؟
پگاه راد گفت: حسین واحدی پور، مدیرمسئول روزنامه خبر جنوب که مدیریت 10 روزنامه را به عهده دارد، یک شیرازی دیگر است که با شروع انقلاب کارش را از صفر شروع کرد و حالا به این جایگاه رسیده است و امروز مدیریت یکی از بزرگترین موسسات فرهنگی کشور را عهده دار است. من میدانم که ایشان طی روز به طور میانگین 6 ساعت خواب دارد و به واقع بدخوابی میکشد و کار روزنامهنگاریاش را پیش میبرد.
این نویسنده در ادامه گفت: استان فارس از نظر نویسندگان، ادبا و علما همیشه زبانزد بوده است بعد آقای حسنی هنگامی که میکروفن روی سن میافتد، میگوید این میکروفن هم مثل شیرازیها خواب است. جالب است که من طی سالها فعالیت روزنامهنگاریام بسیاری از خبرها را در مسیرم تا دفتر روزنامه و پیادهروها تنظیم کردهام. مواقعی پیش میآمد که خبرنگار آنقدر مشغول کار بود که نمیدانست ساعت چند است و چه موقعی از روز است. چنین افرادی در شیراز زیاد هستند. کسبه شیرازی کمی دیر مغازههای خود را باز میکنند چون تولیدگر نیستند، ولی تعمیم دادن این قضیه و چنین استنباطی که شیرازیها تنبل و بیکار هستند و همیشه در حال استراحت هستند قضاوت نادرستی درباره این مردم است.
فرزاد حسنی 10 اردیبهشتماه در جشنواره تقدیر از کارآفرینان در شیراز به زبان طنز و مطایبه، مردم این شهر را شهروندانی خوابآلوده خطاب کرده بود.
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