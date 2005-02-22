قيمت بليت قطار در ايام نوروز افزايش نمي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محسن پورسيد آقايي صبح امروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران تصريح كرد: با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت بازرگاني نيز مقرر شد كه تا پايان سال حداقل 14 ميليارد تومان از يارانه هاي قبلي شركت قطارهاي مسافري رجاء به فوريت پرداخت شود تا امكان سرويس دهي مطلوب به مسافران در ايام نوروز فراهم شود.

وي اظهار كرد: در جلسه اخير شوراي اقتصاد نيز براي سال 83 مبلغ 30 ميليارد تومان يارانه بصورت علي الحساب تصويب شد كه اميد است بخشي از آن تا پايان سال پرداخت شود.

مديرعامل شركت قطارهاي مسافري رجاء با اعلام اين كه پيش فروش بليت قطار براي ايام نوروز(از 25 اسفندماه سال جاري تا 15 فروردين ماه سال آينده) از 9 اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد، گفت: در اين ايام روزانه 137قطار كار جا به جايي مسافران را انجام خواهند داد.

وي افزود: از اين تعداد، 95 قطار مسافران بين شهري و 42 قطار مسافران حومه يي و محلي را جابجا مي كنند.

وي تصريح كرد: برهمين اساس، در ايام نوروز يك ميليون و 498 هزار نفر و روزانه 75 هزار نفر با قطار جا به جا خواهند شد كه نسبت به نوروز سال قبل 9 درصد و نسبت به ايام عادي سال، 47 درصد رشد در ظرفيت ايجادي نشان مي دهد.

پورسيد آقايي اظهار داشت : از مجموع قطارهاي نوروزي، روزانه 46 قطار با ظرفيت 30 هزار و 200 نفر ، مسافرين مشهد را جا به جا مي كنند.

وي ادامه داد: پيش فروش 10 درصد بليتهاي نوروزي قطارهاي مسافري، همزمان با مراكز فروش از طريق اينترنت از 9 اسفند ماه از 2 بامداد تا 9 شب نيز آغاز مي شود.

مديرعامل شركت قطارهاي مسافري رجاء با اعلام اين كه استفاده از كد كاربري و رمز عبور موجب حذف كابر از سيستم اينترنتي مي شود، گفت: مقدمات خريد بليت قطار از اينترنت، داشتن كارت پول سامان و عضويت در شبكه اينترنتي رجاء است.

پورسيد آقايي گفت: با آزانسهايي كه در پيش فروش بليت قطارهاي ايام نوروز تخلف كنند، برخورد شديدي خواهد شد.

وي افزود: در سال گذشته در ايام نوروز با آژانسهاي فروش بليت قطار كه تخلفي انجام داده بودند، برخورد و حتي مجوز يكي از اين آژانسها لغو شد .

مديرعامل شركت قطارهاي مسافري رجاء با اعلام اين كه بيش از 80 ميليون تقاضا براي بليت قطار وجود دارد، تصريح كرد: ميزان حمل مسافر با قطار از 5/9 ميليون نفر در سال هاي گذشته به 5/17 ميليون در سال جاري خواهد رسيد.

وي در ادامه به ورود واگنهاي نو و توسعه ناوگان اشاره و خاطرنشان كرد: در سال جاري تاكنون يك رام قطار شامل 11 واگن از شركت واگن پارس خريداري شده و رام دوم نيز تا پايان سال راه اندازي خواهد شد.

پورسيدآقايي اضافه كرد: همچنين 45 دستگاه از دو محموله (175واگن) واگنهاي خريداري شده چيني بارگيري شده و در حال حمل به كشور است كه در صورت ورود به موقع، اين واگنها در مسير مشهد مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقي تا سه ماه آينده به كشور وارد مي شود.

وي ادامه داد: براساس برنامه ريزي انجام شده تا پايان برنامه چهارم توسعه براي جا به جايي 36 ميليون مسافر به 2 هزار و 300 واگن جديد به ارزش دوميليارد دلار نياز است.