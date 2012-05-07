پیشنهاد عماد افروغ برای مجلس نهم/توافق لیدر انحرافیون با یک تهیه کننده سینما

مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.

آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست. جستجویی که سعی شده است با نگاه به رخدادهای روز کشور انجام شود و نتایج آن با نگاهی بیطرفانه در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

_ الگوی اصلاح طلبان "مصدق" است

به گزارش کیهان، همکار سلطنت طلب رسانه دولتی انگلیس با تمجیدهای بلند بالا از دکتر مصدق یاد کرد و او را الگوی اصلاح طلبان دانست.

بهنود با تخطئه انقلابیگری می گوید اصلاح طلبان باید به اصلاح طلبی کسانی چون مصدق و ذکاء الملک فروغی (نخست وزیر رضاخان) و علی امینی (نخست وزیر محمدرضا پهلوی) اقتدا کنند. بهنود در روز آن لاین نوشت: 60 سال است که مردم ایران هرگاه نگران سرنوشت و آینده خود می شوند به مصدق و یادگاران او رو می کنند که الگو و نماد وطن پرستی است. اصلاح طلبان قهرمانان بلندآوازه تاریخ ایرانند، اگر قائم مقام نام داشته اند یا امیرکبیر و سپهسالار و امین الدوله و علی امینی. اگر آبادانی هست از آن کسانی است که اصلاح طلب و مصلحت اندیش بوده اند.

وی همچنین خواستار تطبیق حرکت اصلاح طلبان با کتابچه زندگی مصدق شد.

_ حساس شدن روزنامه ایران نسبت به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی

روزنامه ایران در یکی از خبرهای خود با تیتر "متهمی که همچنان مصاحبه می کند"، از سیدمحمد جهرمی به عنوان یکی از متهمان اصلی! پرونده نام برد و نوشت: او با طیب خاطر با رسانه های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا در قامت یک کارشناس اقتصادی مصاحبه می کند.

ایران در ادامه می نویسد: سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات که بخش عمده ای از تخلف اخیر در بانک تحت مدیریت وی انجام شده، در گفتگو با یک روزنامه نزدیک به هاشمی رفسنجانی، به عنوان یک کارشناس، طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها را مورد نقد قرار داد.

_ اعتراض روزنامه ایران به طرح تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیون

روزنامه ایران در گفتگوهایی جداگانه با 4 مجری تلویزیونی، انتقادات آنها از مفهومی به نام طرح تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیونی را منتشر کرد.

در بخشی از این مطلب به نقل ژاله صادقیان می خوانیم: آقایان و خانم ها در همه سطوح جامعه از جمله کار اجرا در کنار هم فعالیت و تلاش می کنند. آنها با حفظ شأنیت در کنار هم کار می کنند و حالا ما با این کار فقط صورت مسئله را پاک می کنیم.

ایران که تیتر "یک امتیاز منفی برای رسانه ملی" را برای مطلب خود برگزیده است، همچنین در بخش دیگری از این مطلب به نقل از محمد نظری، یکی دیگر از مجریان تلویزیون می نویسد: هنوز عواقب موجی که الان راه افتاده روی آنتن تلویزیون دیده نشده است. ما در شبکه جهانی جام جم هم این قانون را داریم. یعنی من و مجری خانم برنامه هرکدام با مهمانمان در گوشه ای از استودیو هستیم و این در آینده یک امتیاز منفی در این زمینه محسوب می شود.

_ شرق، «اولاند» و ایران

روزنامه شرق سرمقاله امروز خود طبق علاقه ای همیشگی به مقولات فرامرزی، به پیروزی اولاند در انتخابات فرانسه اختصاص داد.

در بخشی از این سرمقاله که به قلم سعید خالوزاده نوشته شده است، می خوانیم: در کل بنظر نمی‌رسد موضع فرانسه در قبال ایران و پرونده هسته‌ای در دوره اولاند خیلی تغییر کند و الیزه احیانا همان خط مشی سخت دولت سارکوزی را در پیش خواهد گرفت. اگرچه بعید است اولاند جاه‌طلبی سارکوزی را در مسایل بین‌المللی داشته باشد.

_ پیشنهاد عماد افروغ برای مجلس نهم

عماد افروغ در برخشی از سرمقاله تهران امروز نوشت: پیشنهاد می‌شود که عده‌ای از نمایندگان در همین ابتدای کار مجلس بیندیشند که مجلس با وضع موجود چقدر در راس امور است و چقدر با ضرورت در راس امور بودن فاصله دارد. در آن صورت است که مشکلات بسیاری حل شده و معلوم می‌شود مردم سالاری، ‌جایگاه وکلای ملت و قانون و حقیقت رفیع است و ضابطه و قانون در این کشور حرف اول را می‌زند.

_ توافق لیدر انحرافیون با تهیه کنندگان مسئله دار

به گزارش تهران امروز، شنیده شده است چندنفر از تهیه کنندگان سینما شامل برادر! ن.ش، ح.ک، ح.ف و ض.ه، با واسطه گری یکی از بازیگران سینما و تلویزیون به نام ا.ن، دیداری را تحت عنوان اتحادیه تهیه کنندگان سینما با لیدر جریان انحراف داشته اند.

لیدر جریان انحراف در ادامه مبلغ 15 میلیارد تومان به آنها برای پروژه های جدیدش کمک کرده است.

_ جامعه به این نیاز دارد که خود را از لاک رقابتی روزهای اوج انتخابات خارج کند

روزنامه جوان با انتشار گفتگویی از حسین صفار هرندی به نقل از وی نوشت: در رقابت‌های انتخاباتی دوره‌ی اخیر که بخشی از آن میان اصول‌گرایان بود، از سویی شور و نشاط تازه‌ای در ساحت سیاسی و اجتماعی کشور قابل مشاهده بود و از دیگر سو این نگرانی وجود داشت که برخی چنان در این نقش رقابت فرو روند که اصل مطلب را فراموش کنند.

وی افزود: به اعتقاد بنده همه‌ آن‌هایی که با هم‌دیگر رقابت می‌کردند در یک نقطه‌ای باید دستشان در دست هم قرار گیرد و کار مشترک انجام دهند. به نظر می‌رسد جامعه‌ی ما نیاز دارد که خود را از لاک رقابتی روزهای اوج انتخابات خارج کند و به شرایط طبیعی باز گردد.

_ منتفی شدن مدیرعاملی ملک زاده در شستا

روزنامه آرمان روابط عمومی در خبری با اشاره به احتمال انتصاب ملک زاده به عنوان مدیرعامل شرکت بزرگ شستا نوشت: یک منبع نزدیک به محمد شریف ملک زاده گفت که انتصاب وی به عنوان مدیرعامل شستا منتفی شده است.

یک منبع نزدیک به محمدشریف ملک زاده در گفتگو با فارس، گفت: بحثهایی درخصوص انتصاب آقای ملک زاده به مدیرعاملی شستا مطرح بود اما به دلایلی این انتصاب منتفی شد و اکنون دیگر این مسئله مطرح نیست.