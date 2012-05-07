آشتیانی درگفتگو با مهر: جامعتین درباره ریاست لاریجانی یا حداد در مجلس نهم دخالت نمی کند

حجت‌الاسلام محمد آشتیانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص علت پیروزی بیش از شصت درصدی جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم گفت:‌ جبهه متحد اصولگرایان از سابقه خوبی در ساماندهی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم برخوردار بود. در مجلس نهم نیز فعالیت‌های تبلیغاتی خود را به روز و مسنجم تحت حمایت جامعتین انجام داد و بدین ترتیب توانست پیروزی قاطع را در مجلس نهم از آن خود کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: جبهه پایداری را هم قبول داریم زیرا تحت نظر آیت‌الله مصباح هستند و جوان پسند بوده و کوشش خوبی را برای حضور در مجلس نهم انجام دادند.



وی در خصوص حضور اصولگرایان در دو فهرست مختلف در انتخابات مجلس نهم گفت: در دوره تبلیغات راه درست این بود که اصولگرایان در دو گروه در انتخابات شرکت کنند تا بتوانند اکثریت قاطع اصولگرایان را وارد مجلس نهم کنند.



آشتیانی در خصوص حمایت جامعتین از ریاست حداد یا لاریجانی برای ریاست مجلس آینده گفت: جامعتین در این موضوع دخالت نخواهد کرد.