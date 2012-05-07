ساکت الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این جمله قلعه نویی که به شرفی گفته بود "یک مشت لجن را دور خودت جمع کرده‌ای"، تصریح کرد: بعد از آنکه داور سوت بازی را زد من به سرعت به سمت رختکن رفتم و این جمله را نشنیدم. وقتی هم به سمت زمین برگشتم درگیری‌ها تمام شده بود اما داخل رختکن شنیدم قلعه نویی این حرف‌ها را زده است که گویا منظورش من بودم. با این حال از دست قلعه نویی ناراحت نیستم، او بچه محل ماست و من دوستش دارم.

وی افزود: من حال امیر قلعه نویی را بعد از تساوی مقابل مس سرچشمه می‌فهمم. آنها زحمات یکسال خود را در بازی مقابل ما از بر باد دادند. شاید اگر آنها مقابل تیم دیگری مثل پرسپولیس مساوی می‌کردند برای‌شان قابل هضم‌تر بود. به نظرم قلعه نویی تحت تاثیر نیمکتش قرار داشت و این حرف‌ها را زد.

مربی مس سرچشمه خاطرنشان کرد: من در طول بازی کنار زمین ایستاده بودم و تیمم را راهنمایی می‌کردم. در تمام این مدت نه توهینی کردم و نه فحاشی. فقط چند بار به داوری اعتراض کردم و در یک صحنه معتقد بودم که احمد آل نعمه مدافع تراکتورسازی باید اخراج شود. تراکتوری‌ها توقع داشتند ما را با چند گل شکست بدهند اما به سد محکم مس سرچشمه خوردند. شاید آنها در باد پیروزی‌های قبلی خود خوابیده بودند.

الهامی با اشاره به بازی تدافعی مس سرچشمه تاکید کرد: با تمام احترامی که برای قلعه نویی قائلم باید بگویم روز گذشته آنها طبق میل ما بازی کردند. تاکتیک تراکتور سانتر از جناحین، شوت و اوت‌های دستی علی علیزاده بود. ما روی این موارد کار کرده بودیم و بازیکنان مس سرچشمه برنامه‌ها خوب در زمین اجرا کردند.

وی در پایان به صحبت‌های مربی تراکتورسازی هم اشاره کرد و گفت: وقتی یکی از فرصت های تراکتورسازی از دست رفت ستار همدانی به من گفت "قرآن را از پشت دروازه بردار"! من هم گفتم بازیکنان شما نمی‌توانند گل بزنند؛ مطرح کردن این حرف‌ها درست نیست.

تیم فوتبال مس سرچشمه توانست روز گذشته تراکتورسازی را با تساوی بدون گل در کرمان متوقف کند.