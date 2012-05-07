ادامه تلاش کره شمالی برای دستیابی به فناوری هسته ای و فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA)، این مقام یک مقام مسئول وزارت خارجه که نام ان در خبر ذکر نشده است ، افزود: امنیت و حق حاکمیت کره به این راهبرد بازدارندگی هسته ای وابسته است .

وی در ادامه گفت : کره شمالی می خواهداز حقوق ملت موفق سوسیالیستی که از زندگی خود لذت می برند دفاع و انرا تأمین کند.

این سخنان در واکنش به بیانیه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایراد شد که در آن از پیونگ یانگ خواسته شده بود در ادامه آزمایش های مناقشه برانگیز هسته ای اش خویشتندار باشد.

این مقام مسئول در پایان با تشبیه این بیانیه به اقدام غیر قانونی شورای امنیت برای کره گفت: این حق کره شمالی است که از فضا و انرژی هسته ای در راستای مقاصد صلح آمیزش استفاده کند.

تنش در شبه جزیره کره از زمان پرتاب روز ۱۳ آوریل بالا بوده است. پیونگ یانگ در آن زمان گفت که قصد استقرار یک ماهواره در فضا را دارد اما منتقدان آن را پوششی برای انجام آزمایشی موشکی تلقی کردند که براساس قطعنامه های سازمان ملل ممنوع است.

موشک کره شمالی به فاصله کوتاهی پس از پرتاب به دریا سقوط کرد.

کمیته تحریم ها سه شرکت "گروه کاج سبز"، "شرکت توسعه بانکی آمروگانگ" و "شرکت تجاری هیونگجین کره" را در فهرست سیاه قرار داد.

این کمیته گفت که همه این شرکت ها در تامین مالی، صادرات و خریداری سلاح دست داشته اند. تا پیش از تحریم های تازه، فهرست تحریم های کره شمالی شامل هشت شرکت و پنج نفر بود.