به گزارش خبرگزاری مهر، به همت انجمن علمی دانشجویی عرفان و تصوف دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست علمی با عنوان "استاد در سیر و سلوک عرفانی" با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی آملی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه برگزار می‌گردد.

این نشست چهار‌شنبه 20 اردیبهشت ماه از ساعت 11:30 در سالن کنفرانس شهید بهشتی این دانشگاه آغاز می شود.

همچنین به همت انجمن علمی دانشجویی عرفان و تصوف این دانشگاه، نشست علمی با عنوان "ولایت از دیدگاه صوفیه" با سخنرانی حسین‌علی کاشانی برگزار می‌شود.

این نشست پنج‌شنبه، 21 اردیبهشت‌ماه، ساعت 11:30 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود.



