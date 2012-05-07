  1. دين، حوزه، انديشه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

در دانشگاه ادیان و مذاهب/

ولایت از دیدگاه صوفیه بررسی می‌شود

نشست های "استاد در سیر و سلوک عرفانی" و "ولایت از دیدگاه صوفیه" به ترتیب طی روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت انجمن علمی دانشجویی عرفان و تصوف دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست علمی با عنوان "استاد در سیر و سلوک عرفانی" با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی آملی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه برگزار می‌گردد.
 
این نشست چهار‌شنبه 20 اردیبهشت ماه از ساعت 11:30 در سالن کنفرانس شهید بهشتی این دانشگاه آغاز می شود.
 
همچنین به همت انجمن علمی دانشجویی عرفان و تصوف این دانشگاه، نشست علمی با عنوان "ولایت از دیدگاه صوفیه" با سخنرانی حسین‌علی کاشانی برگزار می‌شود.
 
این نشست پنج‌شنبه، 21 اردیبهشت‌ماه، ساعت 11:30 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود.
 
 
