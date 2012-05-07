الیاس نادران در گفتگو با مهر درخصوص جزئیات جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهارداشت: در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق بودجه درآمدی 54 هزار میلیارد تومانی را برای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید اما نسبت به هزینه های قانون هدفمندی یارانه ها درسال جاری بحثی صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با ترفندهای مختلف قصد داشت بودجه درآمدی دولت ازمنابع یارانه ها را افزایش دهد ولی موفق نشد، گفت: شب گذشته هم رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد که افزایش سقف درآمدی یارانه ها یک اقدام تلفیقی است و به بیش از دوسوم رای نمایندگان احتیاجی نیست درحالی که تجدید رای در کمیسیون تلفیق نیاز به حداقل سه چهارم رای اعضای این کمیسیون دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه این اقدام هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق واکنش نمایندگان حاضر در جلسه را به همراه داشت، گفت: اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برای تغییر آئین نامه داخلی اقدام به جمع آوری امضا از نمایندگان کردند ولی چون خود این موضوع هم به حداقل دوسوم رای نمایندگان نیاز داشت، موفق نشدند این کار را انجام دهند.

وی تصریح کرد: اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق باید بجای حمایت از دولت درجهت منافع مردم گام بردارند.

به گزارش مهر، در صورتی که اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی مجلس هم 54 هزار میلیارد تومان تصویب شود، دیگر دولت منابعی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نخواهد داشت.