چالش جدید دولت و شهرداری در ساخت مسکن/افزایش تراکم در زمینهای دولتی!

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر موضوع اجرای طرح تفصیلی شهر تهران و کاهش و افزایش تراکم در نقاط شهری از جمله موضوعاتی بوده است که فعالان بازار مسکن و انبوه سازان تحت تاثیر آن برخی از فعالیتهای خود را مسکوت نگه داشته اند.

گفته می شود در طرح تفصیلی جدید شهر تهران تراکم برخی از مناطق که شامل مناطق شمالی شهر تهران هم می شود، کاهش پیدا می کند که ممکن است بر قیمت آپارتمان و املاک کلنگی در منطقه تاثیر گذار باشد.

از سوی دیگر، به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در بافتهای فرسوده تراکم تشویقی در نظر گرفته شده است به طوری‌که برای پلاکهای بیش از 150 متر یک تا دو طبقه تراکم تشویقی داده می شود که این موارد بازار مسکن شهر تهران را در آینده با تغییراتی مواجه خواهد کرد. بنابراین در طرح تفصیلی جدید شهر تهران سعی شده که تراکم ها کاهش پیدا کند تا از ساخت و ساز بی رویه مسکن در شهر تهران جلوگیری شود.

اما روز یکشنبه نایب رئیس شورای شهر تهران از عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه افزایش تراکم در زمین های دولتی گلایه کرد. به گفته حسن بیادی ،اگر قرار بود دولت زمینهای خودش را افزایش تراکم داده و آنها را تبدیل به پهنه مسکونی کند، چه نیازی به مطالعات طرح جامع و تفصیلی بود.

وی با تاکید بر اینکه به اعتراض شورا به تغییر پهنه ها پاسخ روشنی داده نشده است، گفت: شورای عالی شهر سازی می‌تواند در استثناها ورود پیدا کند نه اینکه به قاعده طرح وارد و هر پهنه ای را که دوست داشت، زیاد یا کم کند.

شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور چند مسئول دولتی برگزار می شود که ریاست آن برعهده وزیر راه و شهرسازی است که البته معاون معماری و شهرسازی به عنوان نماینده وزیر در این جلسات حضور پیدا می کند.

ارایه تراکم بیش از پهنه نبوده است

میرمحمد غراوی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با مهر با ابراز بی اطلاعی از موضع شورای شهر تهران، گفت: تراکمهای مسکونی در زمین های دولتی بیش از پهنه نبوده است، ضمن آنکه در همه اراضی دولتی این کار انجام گرفت.

وی بابیان اینکه افزایش تراکم در زمینهای بزرگ مقیاس صورت گرفته است، بیان کرد: ارایه کاربری مسکونی به این زمینها برای ساخت مسکن و کنترل بازار بوده و این کاری است که شهرداری تهران هم در اراضی بخش خصوصی انجام داده و با افزایش تراکم آنها موافقت کرده است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با طرح این پرسش که چه ایرادی دارد در زمینهایی با وسعت کم افزایش تراکم داشته باشیم، گفت: در این زمینها سعی شده از حداکثر زمین استفاده شود تا ساخت و ساز بیشتری انجام گیرد.

هرچند که وی از اظهار نظر بیشتر در این خصوص خودداری کرد اما به نظر می رسد این زمین ا در راستای طرح ویژه دولت برای ساخت مسکن مهر در شهر تهران در نظر گرفته شده است تا بتواند قیمت مسکن را در بازار شهر تهران بشکند و یا تا حدودی کنترل کند.

براساس طرح تفصیل شهر تهران، ساخت و ساز در حریم شهر با محدودیت زیادی مواجه می شود و از سویی، در طرح وزارت راه و شهرسازی محدوده اکباتان و چیتگر برای ساخت مسکن مهر شهر تهران در نظرگرفته شده است که به نظر می رسد همین موضوع دلیل مخالفت شورای شهر تهران باشد.

در نهایت اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در شهر تهران باید با تراکم بالا صورت گیرد تا بتواند جوابگوی نیاز بازار به مسکن باشد.