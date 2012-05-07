اعطای تسهیلات بلندمدت به پرورش دهندگان میگو در خراسان شمالی

جمشید گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خراسان شمالی برای پرورش انواع آبزیان و به دلیل توسعه پرورش میگو در استان، از آغاز کنندگان پرورش این آبزی در خراسان شمالی حمایت ویژه صورت می‌گیرد.

وی افزود: رهاسازی میگو به صورت آزمایشی از 3 سال قبل در حاشیه رودخانه کال شور جاجرم آغاز شده و نتیجه گیری‌ها حاکی از وجود شرایط مناسب پرورش این آبزی در نقاط مختلف استان خصوصا شهرستان‌های گرمه، جاجرم و اسفراین است.

گریوانی اظهار داشت: به پرورش دهندگان میگو تسهیلاتی به بازپرداخت‌های بلندمدت 10 ساله و با یک سال دوره تنفس اعطا می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این در دوره نخست پرورش، سازمان جهاد کشاورزی به نسبت ظرفیت مزرعه پرورش، بچه میگو را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.

این مسئول تصریح کرد: همچنین تمامی کمک‌های فنی و مشاوره‌ای نیز برای پرورش این آبزیان به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود.

یادآور می‌شود درحال حاضر 2 استخر به مساحت 0.3 هکتار در شهرستان اسفراین با ظرفیت 150 هزار بچه میگو و 6 استخر نیز در شهرستان جاجرم به مساحت 0.1 هکتار و ظرفیت 300 هزار بچه میگو زیرساخت‌های پرورش این آبزی سودآور را تهیه کرده‌اند.