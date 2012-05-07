مشارکت پائین در انتخابات ایتالیا/ "مونتی" محک می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس نوشت: در حالیکه ایتالیاییها در انتخابات محلی و در نخستین آزمون پس از روی کار آمدن "ماریو مونتی" بعنوان نخست وزیر این کشور او را محک می زنند، اما مشارکت در این کشور پائین گزارش شده است.

آسوشیتدپرس می نویسد: به عقیده تحلیلگران این کاهش در مشارکت در انتخابات حکایت از آن دارد که رای دهندگان بر آن هستند تا به این وسیله خشم خود را از سیاست های ریاضت اقتصادی مونتی و جریان های اصلی حزبی که از شش ماه پیش از وی حمایت کرده اند، نشان دهند.

دولت ایتالیا میزان مشارکت را در انتخابات روز یکشنبه و دوشنبه 55 درصد اعلام کرده که 6 درصد از انتخاباتی قبلی پائین است.

در حدود 9.5 میلیون ایتالیایی واجد شرایط شرکت در انتخابات شوراهای شهرها و شهرداری ها هستند که در شهرهای ورونا، جنوا و پالرمو برگزار می شود.