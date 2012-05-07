حقایقی سخت در انتظار اولاند/ برنامه های فشرده مستاجر جدید الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت در مطلبی با اشاره به پیروزی "فرانسوا اولاند" نامزد سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و صادر شدن مجوز ورود او به کاخ الیزه در مطلبی در این باره نوشت : رئیس جمهوری جدید فرانسه خیلی زمان برای جشن گرفتن برای پیروزی اش ندارد. اولاند باید سریعا کار خود را آغاز کند. بحران یورو، افغانستان و مناسبات با آلمان پیش روی اوست.

اولاند با کسب 51.8 درصد آراء پیروز میدان انتخابات ریاست جمهوری شد و به این ترتیب برای اولین بار بعد از 17 سال یک رئیس جمهوری چپ گرا در فرانسه روی کار آمد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه بالاخره هیاهوها و هیجانهای انتخاباتی در فرانسه پایان یافت به برنامه ریزیهای سوسیالیستها و طرفداران اولاند برای برگزاری جشن پیروزی اشاره کرده و در بخش دیگری نوشت : حالا اولاند باید قبل از اینکه خود را رئیس جمهوری فرانسه بنامد منتظر اعلام دقیق و رسمی نتایج انتخابات در روز سه شنبه،چهارشنبه یا حتی پنج شنبه باشد. واگذاری رسمی قدرت به اولاند برای چهاردهم یا پانزدهم ماه می پیش بینی می شود. اما زمان، رئیس جمهوری جدید فرانسه را تحت فشار قرار خواهد داد. وی می خواهد و باید خیلی سریع به برلین سفر کند.

در 18 و 19 ماه می نشست جی هشت، در کمپ دیوید آمریکا برگزار می شود که در آن اولاند و صدر اعظم آلمان باید در حد ممکن وجوه اشتراک خود را اعلام کنند.

رئیس جمهوری جدید فرانسه پس از آن در بیستم و بیست و یکم ماه می باید برای شرکت در نشست ناتو به شیکاگو سفر کند و برنامه های کشورش برای برگشت تمام نظامیان فرانسوی از افغانستان تا پایان امسال را اعلام کند.

از طرفی اولاند باید خیلی سریع دولت و نخست وزیر را انتخاب کند که البته موقتی است. در بیست و یکم ماه می مبارزات انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی که در اواسط ژوئن در این کشور برگزار می شود شروع خواهد شد که نتایج آن برای مستاجر جدید کاخ الیزه بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. بلافاصله بعد از این انتخابات در 18 و 19 ژوئن نشست جی بیست در مکزیک برگزار شده و در در پایان همان ماه شورای اروپایی در بروکسل نشستی را برگزار خواهد کرد. البته این همه می تواند فرصتی باشد تا اولاند وعده های انتخاباتی خود را عملی کند.

