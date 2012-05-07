افتتاح 54 پروژه عمرانی در سال گذشته/480 تیم پزشکی به مناطق محروم اعزام شدند

مهران محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به همت اعضای سازمان بسیج سازندگی استان کردستان در سال گذشته، 54 پروژه عمرانی در روستاهای دور افتاده و مناطق محروم سراسر استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: مدرسه سازی، ساخت مسجد، ساخت خانه محرومان، احداث خانه های بهداشت، آبرسانی و ... از جمله پروژه هایی است که در سال 90 افتتاح شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کردستان ادامه داد: 302 مدرسه در سراسر استان از طریق آموزش و پرورش به سازمان بسیج سازندگی استان تحویل داده شد که با به کارگیری سه هزار و 119 دانش آموز و فرهنگی و 60 هزار و 736 نفر روز، عملیات بهسازی و تعمیر مدارس انجام شد.

محمدی یادآور شد: با اجرای این پروژه ها زمینه اشتغال موقت برای دو هزار و 400 نفر در سال 90 توسط بسیج سازندگی استان فراهم شد.

وی در ادامه به فعالیت ها و برنامه های حوزه سلامت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 480 تیم پزشکی به مناطق محروم و روستاهای دور افتاده در سطح استان اعزام شدند و 34 هزار و 319 نفر از خدمات رایگان پزشکی بهره مند شدند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کردستان با اشاره به استقرار دو بیمارستان تخصصی سیار در این استان افزود: با اسقرار این مراکز پزشکی علاوه بر ارائه خدمات درمانی رایگان 96 هزار نفر با آموزش های پیشگیری از اعتیاد آشنا شدند.

محمدی در پایان گروه های جهادی دانشجویی بسیج سازندگی را بازوان این نهاد مردمی عنوان کرد و اظهار داشت: سال گذشته هزار و 450 نفر در قالب 15 گروه در حوزه گروه های جهادی در زمینه های فرهنگی، کشاورزی، آموزشی، اشتغال و عمرانی به مناطق محروم خدمت رسانی کردند.