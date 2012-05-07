تولید 4 درصد برق کشور در نیروگاه های آذربایجان شرقی طی سال 90

به گزارش خبرنگار مهر ، موسی حمزه خسروشاهی صبح امروز دوشنبه در آیین تجلیل از کارکنان این شرکت به مناسبت هفته کارگر گفت: دستیابی به این میزان از توان در تولید ملی برق در این مجموعه ناشی از تلاش بی وقفه تمام پرسنل شرکت است و با توجه به حساسیت امر تولید انرژی در کشور و پیچیدگی های این کار تلاش فرد فرد پرسنل شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به توانمندی های بومی سازی شده توسط پرسنل این شرکت در کشور گفت: هم اکنون مهندسان و متخصصان این شرکت توانسته اند از طرق مختلف دانش نگهداری نیروگاه های استان را بدون نیاز به مشاوره شرکت های خارجی در داخل ایجاد و قطعات مورد نیاز در تاسیسات این مجموعه را با طراحی و تولید داخلی به دانشی ایرانی تبدیل کنند.

حمزه خسروشاهی با تاکید بر اینکه چراغ ملت ایران به دست تلاشگران نیروگاه های کشور روشن نگه داشته می شود گفت: بارها اتفاق افتاده که به دلیل بروز برخی مسائل و مشکلات فنی متخصصان و مهندسان نیروگاه های استان چندین شبانه روز از حضور در جمع خانواده خود محروم مانده اند اما همت بی بدیل آنها برای تولید بدون وقفه انرژی به منظور در گردش بودن چرخ صنعت کشور کام همه را شیرین کرده است.

وی تاکید کرد: با بومی شدن دانش نگهداری نیروگاه ها در استان اکنون نیازی به کمک کشورهای بیگانه در امر نگهداری نیروگاه های استان وجود ندارد.

در این جلسه ضمن تقدیر از کارگران نمونه و تعداد 54 نفر از بازنشستگان اخیر شرکت ، از خانواده مرحوم مهندس جعفر راستگار محمدی تجلیل و لوح سپاسی به یادبود آن مرحوم به خانواده وی اهدا کرد.

همچنین مسابقات ورزشی فرهنگی متنوعی به مناسبت روز کارگر در سطح نیروگاه های شرکت برگزار شده بود که به برندگان جوایزی اهدا شد.