حدود اختیارات متخصصین پوست و مو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حبیب انصارین عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین پوست ایران با اعلام این خبر گفت: متاسفانه برخی از افراد غیر متخصص با مداخله در امور پوست و زیبایی هموطنان مشکلات فراوانی ایجاد کردهاند که در بسیاری از موارد غیر قابل جبران است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: کشیدن پوست به منظور رفع چین و چروک و انجام برخی از جراحیهای ترمیمی و زیبایی توسط افراد غیر حرفهای و غیر متخصص، مهمترین نگرانی در مداخلات پزشکی تخصص پوست است.
انصارین گفت: نمونهبرداری بیوپسی جهت تشخیص بیماری، برداشتن خال و یا ضایعات رشد کرده غیر عادی پوست و یا تغییرات رنگی، برداشتن بخش کوچکی از ضایعات تومورال یا سرطانی پوست به منظور بررسی خوشخیمی یا بدخیمی برای ارجاع بیمار به متخصصان مربوطه , پیوند مو از ناحیههای مختلف بدن به نواحی فاقد مو (ابرو و کف سر...)، خارج کردن کیستهای زیر پوستی از جمله نسوج چربی موسوم به لیپوم، درمان ضایعات ناخن و رفع آسیبهای ناخن به بافتهای اطراف، جزء مهمترین اقدامات جراحی توسط متخصصین پوست محسوب میشود.
استاد پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بسیاری از درمانهای پوستی نیازی به جراحی نداشته و با ابزارهایی چون لیزر، رادیو فرکوئنسی، میکرودرم ابریژن، محلولهای شیمیایی، کرایو (فریز کردن) قابل انجام است.
انصارین تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه ضایعه غیر طبیعی رنگی و یا بیرنگ سطح پوست که پیوسته در حال بزرگ شدن است همچنین ضایعات خونریزی دهنده و سفت شده پوستی باید بلافاصله به پزشک متخصص پوست مراجعه کرده و اقدامات پیگیرانه را انجام داد.
جدیدترین یافتههای علمی و تجربی در تخصص پوست و مو، 20 لغایت 22 اردیبهشت ماه جاری در دوازدهمین کنگره بینالمللی سالانه تازههای پوست و مو ایران در هتل المپیک ارائه میشود.
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