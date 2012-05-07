آقای ضرغامی چرا به درخواست مناظره 20 رسانه کم توجهی می کنید؟

به گزارش خبرنگار مهر، جلیلی در ابتدای این نشست یادآور شد: در دو دهه اخیر جریانهای ارزشی و متدین حرف هایی زدهاند و انتقادهایی کردهاند که کم نبوده و در شاخه فرهنگ نیز موضع انتقادی داشتیم. حجم فعالیت انتقادی کم نبوده است. حالا باید برگشتی کنیم و ببینیم این همه انتقاد و گلایه و درد دل چقدر به نتیجه رسیده یا نرسیده و اگر بهرهوری نداشته دلیلش چه بوده است. بیائیم نقد خودمان را نقد کنیم.
وی ادامه داد: امروز جریانات نقد ارزشی نیازمند نقد رویکردهای انتقادی خود هستند. معایب فضای انتقادی ما ناشی از نواقصش است. ما از مثلث نقد تنها به یک ضلعش میپردازیم و نقد ما از دو ضلع دیگر فاقد است.
مقام معظم رهبری و معیارهای راهگشا
مدیرمسئول مجله "راه" تأکید کرد: بهترین شخصی که معیارها را به ما میدهد آقا هستند و خوشبختانه ایشان در مسائل هنری بسیار سخن گفتهاند. متأسفانه بچه حزبالهیها با مبانی ذهنی مقام معظم رهبری در عرصه هنر آشنا نیستند. آقا مفصل درباره سینمای اروپا و آمریکا صحبت کردهاند. ایشان کتابهای بسیاری هم مطالعه کردهاند. واقعیت تفکر رهبری در فرهنگ و هنر به جامعه و بچه حزباللهیها منتقل نشده است. آقا چندین کتاب و فیلم را نام بردهاند و درباره آنها مطلب نوشتهاند اما بچه حزباللهیها هیچکدام را ندیدهاند.
جلیلی دیدن آثار خوب را ضلع دوم نقد دانست و گفت: ما از این ضلع نقد غافل هستیم. نقد دیدن بدیها و خوبیها در کنار هم است. در این ضلع ما به شدت ضعیف هستیم. ما باید مشتاق کار خوب باشیم. وقتی ما میگوییم در عرصه فرهنگ و هنر در معرض هجوم هستیم، اگر کار خوبی در داخل انجام شود باید قدر این کارهای خوب را بیشتر بدانیم. کارهای خوب و فیلمها و کتابهای خوب را ببینید و از آنها حمایت کنید.
وی معتقد است انقلاب اسلامی ایران جوششهای هنری خوبی دارد و جوانان پرشور انقلابی به لحاظ هنری تولیدات خوبی دارند. جلیلی خواستار این شد تا جریانات نقد ارزشی از هنرمندان ارزشی دفاع کنند زیرا اگر جوانان مستعد حمایت نشوند انگیزه خود را از دست میدهند.
فیلم هایی که نیست
این روزنامه نگاراعتراض به انجام نشدن کارهای خوب را ضلع سوم مثلث نقد دانست و گفت: چرا در 20 سال گذشته دو فیلم درباره انقلاب اسلامی ساخته نشده در حالیکه هزینه اکثر فیلمها توسط دولت تأمین میشود؟ اخیرا حوزه هنری اعلام کرده که حاضر نیستند فیلمهای وزارت ارشاد را نمایش دهند. یکی نیست سؤال کند شما بزرگترین قرارگاه و پایگاه سینمایی انقلاب دستتان است، پس چرا فیلمهای خوبی برای انقلاب نساختهاید؟
جلیلی یادآور شد: مدیران فرهنگی ما وقتی با نقد معیوبی که تنها یک ضلع مثلث را دارا است مواجه میشوند، وضع فرهنگی به اینجا کشیده میشود. اگر میخواهیم در وضعیت فرهنگی کشور اتفاقی بیفتد باید در جریان نقد خود بازنگری کنیم و این سه ضلع را در کنار هم داشته باشیم.
کم کاری صدا و سیما
مدیرمسئول مجله "راه" معتقد است سازمان صدا و سیما ورود خوبی به الگوهای خانوادگی نداشته و افزود: زن مسلمان از جنبش تنباکو در صحنه حاضر بوده ولی چقدر از این موضوعات در صدا و سیما ساخته شدهاند؟ رسانه ملی اگر سوژه میخواهد چرا از این همه سوژههای جذاب استفاده نمیکند؟ وقتی صدا و سیما در این زمینه درست عمل نکند برخی افراد که نسبتی به انقلاب و اسلام ندارند وارد برنامه سازی میشوند.
وی تصریح کرد: برخی از طنزنویسان که رسانه ملی آنها را به صدر برده و میلیونها تومان برای آثارشان هزینه کرده از نشریات روشنفکری انتخاب شدهاند. این در حالی است که طنزنویسان حزبالهی که طنزشان بهتر هم بوده به کار دعوت نشدهاند.
در انتظار ضرغامی
جلیلی درباره پاسخ رئیس سازمان صدا و سیما به درخواست 20 رسانه و نشریه برای مناظره زنده در برنامه "هفت" گفت: تقاضای مناظرهای از آقای ضرغامی شد که ایشان با کمال کمرویی این درخواست را بایکوت کردند. یک بار وقتی خانم بازیگری به نبودن عکس خود در تیزر فلان سریال اعتراض کرده بود آقای ضرغامی بارها مصاحبه کرد تا از دل آن بازیگر دربیاورد و واکنش نشان داد. حال چند روز است که 20 رسانه نامه زدهاند و ایشان خود را در جایگاهی نمیبیند که بخواهد جواب دهد. ما منتظریم آقای ضرغامی پاسخ دهد وگرنه با واکنش دیگری مواجه میشود.
این نویسنده یادآور شد: صدا و سیما دانشکدهای دارد که از آن جعفر پناهی و بهمن قبادی بیرون میآیند. مدیریت فرهنگی ما باید از طیف بچه حزبالهی های مستعد حمایت کند و آنها را به کار بگیرد. اگر میخواهیم در حوزه فرهنگ وارد شویم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم باید به سهم خود در عرصه فرهنگی مصرف داشته باشیم. باید شناخت خود را ارتقا دهیم و اطلاعاتمان را وسیع کنیم.
تبلیغ کارهای خوب در نماز جمعه
جلیلی ادامه داد: باید محافل فرهنگی حزباللهی را بشناسیم. تریبون نماز جمعه کارهای هنری خوب حزبالهی را در هر هفته معرفی کند. پاتوقهای هنری حزبالهی تقویت شود. هنرمند شما اگر پشتوانه شما را داشته باشد دیگر نیازی نیست که شما بروید نزد مدیر و مطالبه کنید. هنر انقلاب اسلامی هنری مردمی است و با هنر روشنفکری فرق میکند. آقا میگویند "انقلابی که در قالب هنر ریخته نشود ماندگار نخواهد شد".
وی درباره بحث ممیزی و نظارت بر کالاهای فرهنگی گفت: آزادیهایی که میدهیم تابعی است از داشتههایی که داریم. اگر کالاهای فرهنگی مناسب به اندازههای خوب تولید کنیم، حتی اگر چند کار خوب هم وجود نداشته باشد در بین کارهای خوب حل میشوند.
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