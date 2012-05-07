به گزارش خبرنگار مهر، نیما عالمیان، پوریا عمرانی، محجوبه عمرانی و مریم صامت نمایندگان ایران هستند که در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر شرکت میکنند. قرار است احمد جعفریپور و سیما لیموچی به عنوان مربی پینگپنگبازان ایران را در این سفر همراهی کنند.
مسابقات تنیس روی میز قطر طی روزهای 20 تا 23 اردیبهشت ماه برگزار میشود. این مسابقات آخرین فرصت برای نمایندگان ایران است تا بتوانند امتیاز لازم برای المپیکی شدن را کسب کنند. پیش از این نوشادعالمیان و ندا شهسواری با قهرمانی در مسابقات آسیای میانه سهمیه حضور در بازیهای المپیک لندن را کسب کرده بودند.
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