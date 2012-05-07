تبلت ایرانی تولید می شود/ مردم تولیدات داخلی بخرند

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند آمار رسمی یا واقعی به علت ورود قاچاق در مورد استفاده از گوشیهای همراه در کشور وجود ندارد ولی به نظر می رسد حجم مبادلات صورت گرفته در این بخش، رقم قابل توجه ای باشد زیرا فروش گوشیهای همراه با وجود اوج گرفتن آن در کشور هنوز فروکش نکرده و عطش داشتن گوشیهای پیشرفته و با امکانات در بین مردم به خصوص جوانان به نظر سیری ناپذیر می آید.

بازار پر رونق گوشیهای همراه در ایران در حالی شکل گرفته که به علت ورود اغلب گوشی ها به بازار به صورت قاچاق، درآمد چندانی را عاید اقتصاد کشور نمی کند و به علت کم حجم بودن گوشیها، این کالا به راحتی از مبادی ورودی کشور به صور قاچاق وارد می شود و به دست مصرف کننده ایرانی می رسد این در حالی است که هم اکنون نظارت بر تولید کنندگان داخلی شاید بیشتر از ورود گوشیهای همراه به ایران باشد.



طبق آخرین آمار اعلام شده ماهانه حدود 800 هزار گوشی به کشور قاچاق می شود و 70 درصد گوشیهایی که در دست مردم ایران است به صورت قاچاق وارد کشور شده است. همچنین 75 درصد از گوشی های بالای 200 هزار تومان بازار به ایران قاچاق می شوند که منابع آن بیشتر به جیب واسطه ها و شرکتهای خارجی می شود تا مصرف کننده داخلی یا اقتصاد ملی و از سوی دیگر تولیدات بخش داخلی تنها نیاز اندکی از بازار داخلی به گوشیهای همراه را تامین می کند.



آمار نشان می دهد تا پایان سال ۲۰۱۰ حدود 67.5 میلیون مشترک تلفن همراه با ضریب نفوذ ۹۱ درصد در ایران وجود داشت و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۵ متوسط رشد سالیانه ایران8.4 درصد باشد که مجموع مشترکان تلفن همراه به ۱۰۱ میلیون نفر معادل ضریب نفوذ ۱۲۸ درصد خواهد رسید.



این رقمها که خروج میلیاردها دلار ارز از کشور را نشان می دهد در حالی است که می توان با اندکی فرهنگ سازی و تقویت تولیدکنندگان داخلی اقدام به سوق دادن این سرمایه هنگفت به سمت تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی، باعث رونق بخشیدن به اقتصاد ملی و شکوفایی کسب و کار در کشور شد.



در شرایط فعلی در بازار ایران نیز چند تولید کننده گوشیهای همراه وجود دارند ولی به هیچ وجه نتوانسته اند در برابر تولید کنندگان خارجی قدم علم کنند هر چند شرکت ارتباط همراه گویا اروند با تولید گوشیهایی با مارکGLX توانسته تا حدودی از بازار ایران را تامین کند ولی به نظر می رسد شرکتهای ایران نیازمند حمایت بیشتر از سوی دولت هستند.



در همین خصوص رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباط همراه گویا اروند از تولید گوشیهای هوشمند ایرانی با پشتیبانی از سیستم عامل آندروئید خبر داد که قرار است به زودی وارد بازار شوند.



عبدالرضا مریداوی با اشاره به فاز جدید تولید انبوه گوشیهای ایرانی “GLX” و برنامه های این شرکت برای افزایش سهم بازار اظهار کرد: با توجه به تمهیدات ایجاد شده تولید انبوه گوشیهای “جی ال ایکس” نسبت به سال گذشته به دو برابر افزایش پیدا کرده و برنامه های این شرکت برای افزایش سهم بازار تلفن همراه گسترش یافته است.



وی با بیان اینکه تا پیش از این تمرکز "جی ال ایکس" به سمت تولید گوشیهای ارزان قیمت کمتر از ۱۰۰ هزار تومانی بود که نیاز اولیه کاربران را فراهم می کرد، ادامه داد: در حال حاضر و برای سال ۹۰ تولید گوشیهای هوشمند و در سطح پیشرفته را در دستور کار قرار داده و براین اساس به زودی گوشیهای "جی ال ایکس" با پیشرفته ترین امکانات و قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل موبایل آندروئید به بازار کشور عرضه می شود.



مریداوی با اشاره به متوسط قیمت ۱۸۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای عرضه این گوشیها در بازار تاکید کرد: جی ال ایکس پنج مدل گوشی لمسی هوشمند دارای سیستم عامل آندروئید به بازار ارائه می کند.



رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباط همراه گویا اروند از تولید سالانه یک میلیون گوشی موبایل هوشمند و تولید روزانه شش هزار دستگاه از این نوع گوشی به عنوان برنامه های این شرکت نام برد و تصریح کرد: با ادامه این روند، گوشی های “جی ال ایکس” بیش از ۳۰ درصد سهم بازار موبایل کشور را در میان رقبای مطرح از آن خود می کند.





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وی تاکید کرد: شرکت ارتباط همراه گویا اروند سال گذشته ماهانه به طور میانگین ۱۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همره تولید کرد. از این میزان تنها ۵۰۰ هزار دستگاه گوشیهای جی ال ایکس روانه بازار داخلی شد. بیشترین تولیدات این شرکت به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد.



از سوی دیگر مدیر داخلی شرکت ارتباط همراه گویا اروند در جریان برگزاری نمایشگاه توانمندی استان خوزستان در منطقه آزاد اروند از تولید و روانه بازار کردن نخستین تبلیت ایران با مارک GLX در آینده ای نزدیک خبر داد.

جبار حردانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این شرکت از شش سال پیش تولید انواع گوشیهای همراه ایرانی را در منطقه آزاد اروند آغاز کرد که در این شرکت با تولید گوشیهای باکیفیت و با قیمت مناسب، نظر مساعد مشتریان ایرانی را جلب کند.



وی افزود: در شرایط فعلی این شرکت 50 نوع گوشی تلفن همراه با مارک GLX را روانه بازار می کند که امسال طبق اعلام مدیریت شرکت، تولیدات شرکت به 700 نوع گوشی افزایش خواهد یافت تا رضایت مشتریان ایران را با تمامی سلیقه ها تامین کنیم.



حردانی نژاد در خصوص برنامه های این شرکت برای سال تولید ملی نیز عنوان کرد: در حال حاضر این شرکت به شدت به دنبال گسترش تنوع محصولات خود است به گونه ای که قرار است به زودی تبلیت با مارک GLXبه عنوان نخستین تبلت ایرانی به کیفیتی مناسب و قیمتی بارونکردنی برای مردم ایران در این شرکت تولید و روانه بازار شود.



مدیر داخلی شرکت ارتباط همراه گویا اروند افزود: لب تاپ و انواع دوربینهای مدار بسته نیز قرار است در سال جاری در این شرکت تولید شود تا مردم ایرانی نیز با اشتیاق از وسایل وطن خود در این خصوص استفاده کنند.



حردانی نژاد عنوان کرد: در حال حاضر یک هزار نفر در کارخانه این شرکت در شهرستان خرمشهر و دفاتر این شرکت در حال اشتغال هستند که تا دو هفته آینده این تعداد به بیش از یک هزار و 200 نفر خواهد رسید.



وی با اشاره به اینکه حدود پنج سال از آغاز فعالیت این شرکت در بخش تولید گوشی همراه می گذرد، گفت: قیمت بسیار مناسب و خدمات پس از فروش گسترده در سطح کشور از مزیتهای گوشیهای «جی ال ایکس» در کشور است که به نظر می رسد مصرف کننده ایرانی به این شرایط بیشتر به سمت خرید گوشیهای ایران تمایل پیدا کند.



حردانی نژاد با اشاره به اینکه در شرایط فعلی سالانه یک میلیون گوشی در این شرکت تولید می شود، عنوان کرد: در برنامه جدید شرکت تولید سالانه پنج میلیون گوشی همراه در این شرکت هدفگذاری شده که علاوه بر تامین بخش بیشتری از نیاز داخلی کشور، بخش از تولیدات به کشورهای همسایه به خصوص عراق صادر می شود.



مدیر داخلی شرکت ارتباط همراه گویا اروند تاکید کرد: شاید در نگاه اول مصرف کننده احساس کنند گوشیهای تولیدی این شرکت به علت ایرانی بودن کیفیت لازم را ندارد ولی ما در این مدت به خوبی روی کیفیت تولیدات خود فعالیت کرده ایم و از نظر کیفیت گوشیهای ما با تولیدات خارجی قابل رقابت است.