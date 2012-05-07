‌‌حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استقبال مردم از مراکز عرضه و توزیع میوه‌ بی ‌نظیر بوده و این استقبال نتیجه‌ تلاش و حمایت دستگاه‌ها و مسئولین و مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده است.



وی با اشاره به خرید، ذخیره ‌سازی و توزیع میوه در ایام پایانی سال و نوروز 91 اظهار داشت: میوه‌هایی که در استان قزوین تهیه و توزیع شد بسیار مرغوب بوده و در مقایسه با سایر استان ‌ها بهترین کیفیت را داشت.



رحیمی در خصوص قیمت میوه یادآورشد: در غرفه‌ های عرضه‌ میوه پرتقال و سیب به قیمت 900 و یک هزار و 450 تومان عرضه شد و در تمامی چادرها قیمت‌ها به صورت خوانا در معرض دید مشتریان قرار گرفته بود.



وی بیان کرد: در این مدت یک هزار و 612 تن پرتقال و 764 تن سیب در سطح استان توزیع شد و همچنین 500 تن مرغ منجمد و 200 تن گوشت قرمز با قیمت مصوب توزیع شده است.



وی با بیان اینکه کار توزیع میوه تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری ادامه خواهد داشت عنوان کرد: توزیع و عرضه‌ میوه بعد از این تاریخ نیز متناسب با نیاز و کشش بازار ادامه داشته و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.



رحیمی با اشارهبه اینکه 35 مرکز، توزیع عملیات عرضه‌‌ میوه نوروزی را بر عهده داشتند افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از رشد بی ‌رویه قیمت‌ها و پاسخگویی به افزایش حجم تقاضای خرید میوه در ایام نوروز انجام شد.



وی تصریح کرد: مجموعه دولت در این راستا زیر ساخت‌های اقتصادی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و برنامه و فعالیت‌ های اقتصادی توسط بخش خصوصی اجرا می ‌شود.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ضمن تقدیر از فعالیت‌های مستمر‌ بخش خصوصی به ویژه مجموعه‌ اصناف و اتحادیه تعاون روستایی یاد‌آور شد: به یقین موفقیت کار نتیجه تلاش، مساعدت، تعامل و همکاری مسئولین و مقامات ارشد استان بوده است.