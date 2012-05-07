محرومیت بزرگترین غار دست ساز جهان/ داستان مرمت غیراصولی

به گزارش خبرنگار مهر، غار سنگ‌ شکنان جهرم در جنوب غربی شهرستان جهرم (185 کیلومتری شیراز) قرار دارد. در گذشته پیش عده‌ای سنگ‌تراش در دل کوهی نزدیک شهرستان جهرم این غار را به ‌وجود آورده‌اند. برخی از ساکنان محلی و کارشناسان قدمت این غار را مربوط به حدود 600 سال قبل می دانند.

وسعت این غار حدود 40 هزار متر مربع با ارتفاع متوسط سه متر است.

شرایط فعلی غار

این غار به طور کامل مصنوعی بوده و به دست بشر ساخته شده است. غار سنگ‌شکنان در گذشته یک معدن سنگ بوده که از سه لایه سنگ تحتانی، میدانی و فوقانی تشکیل شده است. دو لایحه تحتانی و فوقانی دارای سنگهای سخت بوده و لایه میدانی به دلیل رطوبتی که داشته دارای سنگ نرم بوده است.

در دوره های گذشته معماران جهرمی این غار را کشف کرده و به وسیله ابزاری نظیر تیشه و اره هایی که داشته اند سنگهایی را استخراج کرده اند.

شرایط فعلی غار

این غار به الفاظ مختلفی مانند غار سنگ شکنان و سنگ اشکنان شناخته شده و دارای 13 دهانه و 100 ستون است.

بر اساس اعلام دوستداران میراث فرهنگی چهار ستون از بزرگترین غار دست ساز جهان در حالی مدتی قبل از سوی میراث فرهنگی مرمت شد که وضعیت ظاهری گذشته خود را به طور کامل از دست داده است.

دوستداران میراث فرهنگ بر این اعتقادند که در صورت ادامه تخریب غار تا چند سال آینده دیگر اثری از آن به جا نخواهد ماند.

یک فعال میراث فرهنگی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسیها اینگونه به نظر می رسد که غار مربوط به دوران صفویه است که مردم با استخراج سنگ در این غار امرار معاش می کرده اند.

شرایط فعلی غار

مازیار الطافی با بیان اینکه این غارهم اکنون به دلیل کم توجهی مسئولان در حال تخریب است، بیان کرد: مدتی قبل سازمان میراث فرهنگی نسبت به مرمت دو ستون در غار سنگ شکنان اقدام کرد و این امر به گونه ای انجام شد که شکل ظاهری ستونها به طور کامل تغییر کرده البته دو ستون فعلا بتن ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه در زلزله شش سال قبل یک ستون از این غار ریزش کرد، اظهار داشت: بتن ریزی این ستونها به گونه ای است که شکل آن به طور کامل به هم ریخته و جای تاسف دارد.

این دوستدار میراث فرهنگی در رابطه با دیگر مشکلات این غار گفت:غار سنگ شکنان در ایام نوروز فقط نورپردازی شده و در دیگر فصول سال از داشتن حداقل امکانات محروم است.

الطافی همچنین گفت: علاوه براین ستونهای بزرگترین غار دست ساز جهان تاکنون تقویت نشده به همین دلیل از حالت اولیه خارج شده و حتی امکان ریزش آنها نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر این غار به حداقل امکانات جذب گردشگر مجهز شود می توان از آن به عنوان منبعی برای درآمدزایی استفاده کرد.