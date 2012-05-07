حمایتهای کمیته امداد از مددجویان هدفمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی صبح یکشنبه در دیدار با کارکنان حوزه حمایت وسلامت خانواده این نهاد افزود: باید در کنار ایجاد اشتغال و طرح پالایش مددجویان موضوع نیازسنجی جامعه هدف نیز مدنظر قرار بگیرد.

فرهادی بیان داشت: کمیته امداد برای ارائه خدمات شایسته‌تر به مددجویان نیازمند هزینه‌کرد هدفمند است که لازم است برای این مهم تلاش بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال روستایی در دستور کار این نهاد قرار دارد، افزود: در سال جاری نیز این سیاست دنبال خواهد شد و توانمندی خانواده ها و سرپرستان خانوار در اولویت کاری این نهاد قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان کمک به محرومان و توانمندکردن آنها را افتخاری بزرگ عنوان کرد و گفت: کمیته امداد این استان تاکنون خدمات قابل توجهی را به مددجویان در این استان ارائه داده است ولی این کارها کافی نیست و کمک همه مسئولین را می طلبد.

سه هزار و 327 خانوار از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در سال گذشته سه هزار و 327 خانواده در طرح پالایش از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند.

سرافراز آوری افزود: سال گذشته تلاشهای گسترده‌ای در راستای توانمندسازی خانواده‌های مددجویان و سهمیه اختصاصی انجام شد و هم اکنون نیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: خانواده‌هایی که در طرح پالایش از چرخه دریافت مستمری خارج شده‌اند بر اساس نیاز، داشته‌ها و توان خود همچنان مورد حمایت این نهاد هستند.

آوری با بیان اینکه فقط خانواده های که توانمند شده و استطاعت مالی پیدا کرده اند از چرخه خارج شده اند، اظهار داشت‌: این طرح در راستای ارتقای سلامت، کرامت نفس، حفظ عزت و آبروی مددجویان و ایجاد اشتغال پایدار انجام می‌شود که تاکنون خدمات شایان توجهی در این راستا انجام شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تاکید کرد: خدمات این نهاد به افراد خارج شده از چرخه حمایتی به صورت تک خدمتی و چند خدمتی و بر اساس نیاز آن‌ها تداوم می یابد.