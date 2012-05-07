تازه ترین اظهارات اردوغان علیه سوریه/ ما یک هدف را دنبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "رجب طیب اردوغان" اظهار داشت شب گذشته در اقدامی مداخله جویانه از اردوگاه آوارگان سوری موسوم به کیلیس بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید در اظهاراتی ضد سوری با گرفتن ژست طرفداری از مردم سوریه و بدون اشاره به اظهارات صریح رئیس ناظران بین المللی مبنی بر کاهش خشونتها و حرکت سوریه به سمت آرامش، مدعی شد : مخالفان سوری به زودی پیروز خواهند شد و مخالفان به اهداف خود خواهند رسید. ما یک هدف را دنبال می کنیم و آن توقف کشتار و تحقق خواسته های ملت سوریه است.

نخست وزیر ترکیه که طی یک سال گذشته تلاش می کند جامعه جهانی را علیه دولت سوریه تحریک کند، در این اظهارات که نشان دهنده خشم وی از بهبود اوضاع سوریه و تلاش برای به شکست کشاندن ماموریت کوفی عنان مدعی شد: ترکیه بیش از 23 هزار آواره سوری را در خود جای داده است.

خاطرنشان می شود اردوگاه کیلیس که در مرزهای سوریه و ترکیه واقع است، حدود هزار و 500 سوری را در خود جای داده است.