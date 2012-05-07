۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

عصر شعر و داستان میلاد کوثر برگزار شد

خمین - خبرگزاری مهر: به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و امام خمینی (ره) با حضور شاعران و داستان نویسان برگزیده استان مرکزی عصر شعر و داستان میلاد کوثر در بیت قدیمی امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شعر و داستان میلاد کوثر عصر دوشنبه برگزارشد و در آن بیش از 14 نفر از شعرا و داستان نویسان استان به قرائت آثار خود پرداختند.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه هنری استان هر سال در ایام ولادت حضرت فاطمه(س) و امام خمینی (ره) چنین مراسمی را برگزار می کند که از لحاظ زمانی و مکانی متبرک است.

سینا دلشادی در خصوص اهداف حوزه در برگزاری چنین برنامه هایی گفت: تداوم برنامه هایی از این دست گامی به سوی ارتقای ارزش های دینی و اسلامی  از طریق هنر متعهد است.

وی افزود: هنرمندان بزرگترین معلمان جامعه هستند زیرا می توانند علاوه بر هنر خود با رفتار و گفتار شان اخلاق گرایی و معنی مداری را در جامعه ترویج دهند.

برگزاری نمایشگاه 40عکس از 14 عکاس  خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی با موضوع زن و جامعه از برنامه های جنبی این مراسم بود.

