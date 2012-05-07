هفتمین یادواره شهدای فرهنگی شهرستانهای استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر یکشنبه با حضور مدیران کل بنیاد شهید و آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، رؤسای آموزش و پرورش و رؤسای بنیاد شهید شهرستانهای تهران، خانواده های شهید فرهنگی و جمعی از جانبازان و آزادگان سرفراز فرهنگی در تالار ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانها برگزار شد.

این یادواره با برنامه های متنوع اجرای کلیپ در خصوص شهدا، سرود توسط گروه سرود "ولایت" دانش آموزان ناحیه دو شهرری، اجرای تئاتر توسط گروه تئاتر جبهه فرهنگی میقات ظهور، اهدای جوائز و لوح تقدیر به خانواده های شهدای فرهنگی شهرستانهای استان تهران همراه بود.

محمدحسین قشقایی فرزند شهید رضا قشقایی از دبستان پیمان قبل از اجرای سرود متنی درخصوص پدر شهیدش و همچنین تجدیدی بیعت از ولایت قرائت کرد.

معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران در این یادواره با نکوداشت یاد و خاطره استاد شهید علامه مطهری به فرمایشات حضرت علی(ع) به کمیل در خصوص مقام و جایگاه علم اشاره کرد و گفت: افراد به سه گروه علمای ربانی، دانش آموز و شاگردی که در مسیر علم و کسب دانش و حقیقت گام بر می دارد و نادانی که به هیچ تکیه گاهی تکیه نکرده اند تقسیم می شوند.

حجت الاسلام شفیع پورصدری افزود: علما و دانشمندان دسته ای هستند که تا زمان باقی است باقی هستند، حتی اگر جسم مادی آنها دفن شود.

وی شهید مطهری را نمونه عالی این علما توصیف کرد و اظهار داشت: کلام شهید مطهری برای روشنگران فکر و اندیشه نه تنها مردم ما بلکه مردم سراسر دنیا همچنان پرفروغ است.

وی شهدا را مابه مباهات و افتخار جامعه عنوان کرد و در امتیاز شهدای فرهنگی افزود: شهدای ما سلاح به دست گرفتند و جان خود را در مسلخ عشق پروردگار قربانی کردند اما شهدای فرهنگی در یک دست سلاح و در دست دیگر قلم به لقای پروردگار شتافتند.