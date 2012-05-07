یحیی طالبیان، قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب و رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سخنان رهبر انقلاب در بازدید دیروزشان از نمایشگاه درباره قیاس دوره‌های مختلف نمایشگاه کتاب گفت: بررسی این مساله نیاز به یک گروه پژوهشی دارد که در قالب طرح سئوالات و پرسش‌هایی و همچنین تحلیل آن پرسش‌ها به این نتیجه برسند که آیا نمایشگاه امسال از نظر کیفی و محتوایی نسبت به دوره قبلی ارتقا پیدا کرده است یا خیر.

وی افزود: ما در پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، سالانه درباره نمایشگاه کتاب نظرسنجی می‌کنیم. منتهی برخی از سئوالات این نظرسنجی درباره کمیت،‌ پشتیبانی و ظواهر اداره نمایشگاه است و بعضی از سئوال‌ها هم کیفی است و درباره کیفیت نمایشگاه است. در گذشته چندین سئوال مربوط به نظرخواهی از کیفیت نمایشگاه در این پرسشنامه طرح نظرسنجی سالانه داشته‌ایم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ادامه داد: امسال سعی می‌کنیم که براساس نظر ویژه رهبری سئوالات مربوط به بررسی و مقایسه کیفی محتوای نمایشگاه را بیشتر بکنیم. طبیعتا اطلاعات گذشته هم موجود است و بعد از این که نتایج نظرسنجی آماده شد، مقایسه‌ای در باب محتوای این نمایشگاه با دوره‌های پیشینش خواهیم داشت.

طالبیان در پایان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره ارزیابی کلی نمایشگاه کتاب گفت: نظرم این است که 25 سال این نمایشگاه از لحاظ کمیت ارتقا پیدا کرده و همکاری و مشارکت ناشران داخلی و ناشران خارجی در آن جریان داشته است. این قضیه نشان از آن دارد که ایرانیان نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت دارند و مردمانی فرهنگ‌دوست، علم دوست و عالم‌پرور هستند.