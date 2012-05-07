خولیو ولاسکو به ایران بازگشت/ پیگیری اردوی تیم ملی والیبال با دو بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال که برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی در کشورهای اسلوونی، صربستان و بلغارستان عازم اروپا شده بود پنجشنبه گذشته به تهران بازگشت. البته سرمربی تیم ملی والیبال که به منظور رسیدگی به کارهای شخصی تیم ملی را در بازگشت به ایران همراه نکرده بود، یکشنبه شب به تهران رسید.

با بازگشت خولیوولاسکو، دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال از امروز در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‎شود. این مرحله از اردو با حضور تمام بازیکنانی اعزامی به اردو و دیدارهای تدارکاتی اخیر پیگیری می‎شود ضمن اینکه سعید مصطفی‌وند و یاشار شاهینی نیز دو بازیکن جدید هستند که به حضور در این مرحله از اردو دعوت شده‎اند.

مصطفی‎وند و شاهینی همراه با سعید معروف، مهدی مهدوی، حمه زرینی، مجتبی میرزاجان‎پور، پوریا فیاضی، علیرضا نادی، محمد موسوی، محمد حسن صنوبر، فرهاد ظریف، امیر غفور، شهرام محمودی، رضا قرا و علیرضا مباشری (بازیکنان اعزامی به اسلوونی، صربستان و بلغارستان) در مرحله جدید اردوی تیم ملی والیبال حضور خواهند داشت.