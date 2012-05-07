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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

جعفرپور:

60 هکتار زمین برای احداث میدان بار جدید همدان خریداری شد

60 هکتار زمین برای احداث میدان بار جدید همدان خریداری شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: زمینی به وسعت 60 هکتار در حاشیه جاده تهران برای احداث میدان بار جدید همدان خریداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفرپور عصر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: این زمین خریداری و مصوبات آن گرفته شده و در حال حاضر تعیین مشاور و جذب سرمایه‌گذار در حال اجراست.

جعفرپور با بیان اینکه برای احداث مکان جدید میدان‌بار مطالعات گسترده‌ای باید انجام شود، اظهار داشت: احداث سردخانه، تأسیسات خدماتی، زیرساخت‌ها و دسترسی ویژه از جاده تهران از جمله مواردی است که در این مطالعات لحاظ می شود.

فاز اول احداث میدان بار جدید همدان امسال آغاز می‌شود

معاون خدمات شهری شهرداری همدان افزود: امسال و پس از پایان مطالعات، فاز اول احداث میدان بار جدید همدان آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: محل فعلی میدان‌بار همدان یکی از عوامل ایجاد مشکل در تردد خودروها و عامل تشدید ترافیک در این منطقه است.

جعفرپور همچنین به مشکل سد معبر در همدان اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از مشکل سد معبر و برای کمک به امرار معاش دستفروشان؛ بازار روزها در همدان دایر شده است.

وی اضافه کرد: در برخی از ساعات روز و در برخی معابر نیز اجازه عرضه اقلام مورد نیاز توسط این افراد داده می‌شود.

دو پیمانکار ویژه مبلمان شهری همدان را ساماندهی می کنند

جعفرپور در خصوص مبلمان شهری همدان نیز گفت: هر ساله اعتبار قابل توجهی برای مبلمان پارک‌ها و معابر هزینه می‌شود و سازمان زیباسازی شهرداری همدان با در اختیار داشتن دو پیمانکار ویژه در خصوص حفظ و توسعه مبلمان شهری فعالیت می‌کند.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان یادآور شد: سالانه 12 میلیارد تومان اعتبار صرف رفت و روب و حمل بهداشتی زباله در شهر می‌شود.

وی افزود: تاکنون برای مکانیزه کردن جمع آوری زباله در شهر چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

کد مطلب 1595701

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