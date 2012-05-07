مهلت 10 روزه دادستان برای تعمیر آزادراه زنجان - قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان عمومی و انقلاب زنجان روز شنبه در حالی به اداره کل راه وشهرسازی استان برای تعمیر، بازسازی و مرمت آزادراه قزوین - زنجان مهلت 10 روزه داد و نمایندگان خود را برای بازدید از وضعیت آزادراه زنجان - قزوین فرستاد که هنوز وعده های پی در پی نیکزاد و مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان برای آسفالت آزادراه عملی نشده است.

حجت الاسلام مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان به مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان 10 روز مهلت داد تا آزادراه زنجان - قزوین را ترمیم و بازسازی کند و خسارت خودروهایی که در این مسیر دچار خسارت شده اند را پرداخت کند.

در پی شکایت بیش از 20 نفر از راننده هایی که در این مسیر در حال تردد بودند و خودرو آنها به دلیل وضعیت نامناسب آزادراه خسارت دیده بود، دادستان عمومی و انقلاب زنجان به عنوان مدعی العموم و در راستای حمایت از حقوق شهروندی این مهلت را طی تماس تلفنی و نامه رسمی به مدیرکل راه وشهرسازی تعیین کرد.

دادستان عمومی وانقلاب زنجان با بیان اینکه وجود چاله ها و پستی و بلندی های متعدد در آزادراه زنجان - قزوین موجب ایجاد خطرات جانی و مالی برای سرنشینان و مالکان خودروها شده است، گفت: در راستای وظایف و مسئولیت های دادسرای عمومی و انقلاب مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم و نظارت برحسن اجرای قوانین در اداره ها و سازمانهای دولتی و حمایت از حقوق شهروندی این اقدام انجام شد.

تعطیلی آزادراه در صورت عدم تعمیر

دادستان عمومی و انقلاب زنجان افزود: درصورت عدم ترمیم و بازسازی در مهلت مقرر برابر قوانین و مقررات نسبت به تعطیلی آزادراه اقدام خواهد شد وعواقب و تبعات سوء ناشی از تعطیلی آزادراه متوجه مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان خواهد بود.

پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده در کمتر از 24 ساعت

حجت الاسلام مظفری همچنین در نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی از مدیرکل این اداره خواست پس از تعیین کارشناس، همه هزینه های خسارت خودروهای آسیب دیده را در کمتر از 24 ساعت پرداخت کنند.

روز گذشته همچنین نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب زنجان به همراه رئیس پلیس راه استان از مسیرهای نامناسب آزادراه زنجان - قزوین بازدید کردند.

بی شک دستگاه قضا به عنوان پناهگاه و حامی، همواره محل رجوع و اطمینان همه آحاد جامعه بوده و شهروندان زنجانی در حالی به دادستانی زنجان برای احقاق حقشان مراجعه کردند که طی سالهای اخیر تنها شاهد وعده و وعیدهای بودند که مسئولان راه و شهرسازی استان می دادند.

در حالی که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به استان زنجان قول تعمیر آزادراه زنجان - قزوین را داده بود در سفر سالجاری خود این وعده را تکرار کرد ولی هنوز با گذشت نزدیک به یک ماه از سفر نیکزاد این مشکل تدوام داشته و کاری در این خصوص به شکل مطلوب صورت نگرفته است.

وارد شدن خسارت به 35 دستگاه خودرو

وضعیت نامناسب آسفالت آزادراه و بی توجهی مسئولان راه و شهرسازی موجب شده در برخی مواقع رانندگان برای فرار خودروهایشان از افتادن در چاله با خودروهای دیگر برخورد کنند یا واژگون شوند و این امر هیچگاه باعث نشده که مسئولان برای تعمیر آسفالت شدت به خرج بدهند و هر زمانی که سخن از سفر هیئت دولت یا وزیر راه و شهرسازی شده است، مسئولان فعالیت تبلیغاتی خود را در قالب لکه گیری یا روکش آسفالت آزادراه آغاز می کنند.

آسفالتی که شبیه زمین شخم زده است

در همین حال سرهنگ عبدالعلی رشتیانی رئیس پلیس راه استان زنجان از وارد شدن خسارت به بیش از 35 دستگاه خودرو در آزادراه زنجان قزوین طی دو روز اخیر خبرداد.

سرهنگ رشتیانی با بیان اینکه پلیس راه همواره نسبت به وضعیت نامناسب آزادراه و چاله های بزرگ و کوچک ایجاد شده در این محور هشدار داده بود، افزود: متاسفانه هنوز آنچنان که باید به وضعیت آزادراه رسیدگی نشده است.

وی تاکید کرد: آسفالت سطح جاده وضعیت نامناسب دارد و انگار سطح جاده شخم زده شده است.

این در حالی است که طبق ادعای مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان عملیات لکه گیری قبل از عید نوروز انجام شده است، لکه گیری که حتی یک ماه هم نتوانست دوام بیاورد و وضعیت آسفالت آزادراه به مراتب بدتر از زمان قبل از لکه گیری شد.

وعده هایی که هنوز عملی نشده است

نیکزاد 28 خردادماه در سفر به زنجان از تخصیص 180 میلیارد ریال برای آسفالت و بهسازی 60 کیلومتر از آزادراه زنجان ـ قزوین خبر داد و گفت: 80 میلیارد ریال از این اعتبار در سالجاری و 100 میلیارد ریال نیز در سال 91 به این امر تخصیص می یابد.

همچنین نیکزاد سالجاری نیز قول داد که وضعیت آسفالت و چاله های این محور به زودی رفع شود ولی این وعده نیکزاد هم همانند وعده سال گذشته اش شاید هنوز روند اجرایی و بروکراسی اداری خود را طی می کند.

حال رانندگان و شهروندان نه در استان زنجان بلکه بخش مهمی از مردم کشورمان که در مسیر آزادراه زنجان- قزوین در تردد هستند به امید مهلت 10 روزه دادستان زنجان و مشکلات این آزادراه هستند و باید دید این ضرب الاجل می تواند گرهی از کار رانندگان و مسافران این مسیر بگشاید.

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گزارش: زهرا مقدمی