تجمع تعدادی از معلولان مقابل مجلس به دلیل خلف وعده مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر ، حدود 100 نفر از معلولان صبح روز دوشنبه به علت عدم شارژ کارت مربوط به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب آنان ، مقابل مجلس حضور یافته و اقدام به تحصن کردند.

معلولان عنوان می کنند که هزینه ایاب و ذهاب آنان از ابتدای اردیبهشت ماه قطع شده است و با توجه به اینکه برخی از معلولان برای دانشگاه و کار نیاز شدیدی به وسیله حمل و نقل دارند بنابراین با تجمع مقابل مجلس خواستار رفع این مشکل شدند.

به گفته معلولان ، قبل از تحصن با سازمان بهزیستی صحبت کرده اما آنها علت این مشکل را کمبود بودجه عنوان کرده اند.