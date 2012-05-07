  1. جامعه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

تجمع تعدادی از معلولان مقابل مجلس به دلیل خلف وعده مسئولان

تجمع تعدادی از معلولان مقابل مجلس به دلیل خلف وعده مسئولان

جمعی از معلولان کشور صبح امروز به دلیل عدم پرداخت هزینه ایاب و ذهاب خود از سوی سازمان بهزیستی، مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حدود 100 نفر از معلولان صبح روز دوشنبه به علت عدم شارژ کارت مربوط به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب آنان ، مقابل مجلس حضور یافته و اقدام به تحصن کردند.

معلولان عنوان می کنند که هزینه ایاب و ذهاب آنان از ابتدای اردیبهشت ماه قطع شده است و با توجه به اینکه برخی از معلولان برای دانشگاه و کار نیاز شدیدی به وسیله حمل و نقل دارند بنابراین با تجمع مقابل مجلس خواستار رفع این مشکل شدند.

به گفته معلولان ، قبل از تحصن با سازمان بهزیستی صحبت کرده اما آنها علت این مشکل را کمبود بودجه عنوان کرده اند.

کد مطلب 1595703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها