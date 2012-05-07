به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زمانی عصر یکشنبه در هفتمین یادواره شهدای فرهنگی شهرستانهای استان تهران افزود: انسان تنها آفریده خداوند است که می تواند فاتح قله ها باشد و اولین گام برای رسیدن به قله های تعالی، ایجاد تغییر در خود است.

وی سپس به اسباب طی کردن مسیر و فتح کردن قله های تعالی اشاره کرد و گفت: خداوند هم معلم، هم کتاب و هم زمینه های درونی را برای انسان فراهم کرده است که البته برای رشد، به ابزار دنیایی هم نیاز است در غیراین صورت رقبایی که نمی خواهند فرد پیشرفت کند او را از حرکت باز می دارند.

این مسئول یکی از ابزار پیشرفت و تعالی مادی در دنیای امروز را انرژی هسته ای عنوان کرد و افزود: انرژی هسته ای علمی است که در جای جای دنیا مرسوم است و هدف کسانی که مانع طی نکردن این قله در کشور ایران اسلامی می شوند این است که آنها نمی خواهند زمینه اقتدار در کشورمان محکم شود و نمی خواهند دیگر کشورها با ما همراه شوند.

وی یادآور شد: دنیای امروز پر از تناقض و نابرابری است و اگرچه در برخی از امور دارای ضعف هستیم؛ اما شهدا راه را برای ما مشخص کردند و امروز وظیفه بر دوش همگان است تا راه را ادامه دهیم و به سرمنزل مقصود برسیم.

زمانی ادامه داد: در این نظام دانش آموزانی باید تربیت شوند که با دنیا سازگاری داشته باشند، دنیا را با توجه به امکانات و توانمندیهای جامعه خوب اداره کنند و بتوانند با علم حرف بزنند چرا که اگر نتوانیم با علم حرف بزنیم به ناچار باید به حرف های دیگران گوش دهیم.