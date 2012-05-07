مروج هنر سازنده از طریق عرضه مفاهیم دینی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته طی مراسمی در تالار بزرگ وزارت کشور یازدهمین گلبانگ سرود، جشنواره همنوایی با بهار که به موسیقی کودکان و نوجوانان اختصاص دارد با تجلیل برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، علی عسکری؛ مدیر مرکز هنرهای آوایی و نمایشی گفت: گلبانگ سرود مجتمع فرهنگی – آموزشی علامه طباطبایی پس از ده سال حرکت منظم و پویا اینک به یاری خداوند در آغاز دومین دهه حضور در عرصه هنر دانش آموزی کشور است.

وی افزود: این رویداد هنری در طی سالهای گذشته توانسته است به اهدافی ارزشمند برسد که بر شعار " هنر در خدمت اموزش و اموزش در خدمت زندگی " تکیه داشته است و به دنبال اهدافی نظیر استفاده از ظرفیت های هنر سرودخوانی در مسیر رشد و بالندگی دانش آموزان، ایجاد زمینه بروز خلاقیت های فردی در جهت افزایش روحیه خودباوری دانش آموزان، تقویت روحیه کار جمعی در قالب فعالیت های هدفمند، عرضه آثار تولید شده هنری به صورت مجموعه های صوتی و تصویری، تاثیرگذاری بر روند حرکتی هنر دانش آموزی، کمک به شکل گیری سلیقه زیباشناسی نسبت به موسیقی و ترویج هنر سازنده و برجسته ساختن نقش ارزشی آن از طریق عرضه مفاهیم عالی دینی و ملی هستیم.

عسکری ادامه داد: جشنواره هم نوایی با بهار عنوان یازدهمین گلبانگ سورد منظره ای از بوستان فرهنگ پروری مجتمع است جایی که نزدیک به 340 دانش اموز هنرنمایی می کنند. که 10 درصد از جمعیت مجتمع را شامل می شوند.

در ادامه و بعد از اجراهای صحنه ای دانش آموزان از مجتمع های مختلف که سرودهای شعر خداوند، باران بهار، معلم، گل بی خارم، آه دیلبر ( محلی آذری)، روز بهار، ای وطن و ای ایران از پیروز ارجمند تجلیل شد.

ارجمند با حضور بر روی صحنه و تجلیل از برگزار کنندگان گلبانگ سرود از تلاش خود برای ارتقای موسیقی کودکان و نوجوانان گفت.



دکتر پیروز ارجمندپیروز ارجمند متولد سال 1349 شهرستان رابر استان کرمان، دکترای اتنوموزیکولوژی (قوم شناسی) از دانشگاه مالایای مالزی است. وی از سال 1375 تا کنون مشغول تدریس در دانشگاهها و مراکز مختلف آموزشی تهران و شهرستانها بوده و فعالیتهای پژوهشی زیادی هم در زمینه موسیقی انجام داده است و چندین آلبوم موسیقی و کتاب در زمینه موسیقی منتشر کرده است. علاوه بر سوابق اجرایی در عرصه های مختلف، عضو شورای واژه گزینی موسیقی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است.

وی در زمینه آهنگسازی و ساخت موسیقی متن، ساخت بیش از 150 موسیقی نمایش، سریال و فیلم سینمایی از جمله سفر به چزابه، نجات یافتگان، پسر مریم، خواب سفید، سفر سرخ و ... سریالهایی همچون کاشانه، شب آفتابی، خط قرمز، تب سرد، زیرزمین، دارا و ندار و ... را در کارنامه هنری خود دارد و تا کنون جوایز متعددی را در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی کسب کرده است.