به گزارش خبرنگار مهر، لوح فشرده یاداشتها در بردارنده متن کامل یادداشتهای استاد مطهری که دارای قابلیتهای متنوع، نمایش متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه با قابلیت جستجوی ساده و پیشرفته در آیات، دسترسی به بخشهای مهم برنامه از طریق پژوهش فعال، مقایسه بین متون مورد نظر به طور همزمان، جستجوی لفظی و پیشرفته در متن و فهرست یادداشتها و امکان پژوهش از طریق فهرست گزینشی و درختی است که از سوی انتشارات صدرا عرضه شده است.
لوح فشرده زندگینامه معلم شهید استاد مطهری هم دربردارنده اصالت خانوادگی، دوران کودکی و نوجوانی، سیر تحصیلی، شخصیت و ویژگیهای استاد، فعالیتهای سیاسی و فرهنگی، مصاحبه، تحلیل، دیدگاههای بزرگان و دیگران در ارتباط با استاد، مطهری و دیدگاهها، دستنوشتههای استاد، سخنرانی استاد، شهادت، یادداشتها و خاطرات، سخنان و رهنمودهای استاد مطهری، گالری عکس و قابل دسترسی به کلیه کتابها و آثار شهید استاد مطهری است که از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است.
لوح فشرده آثار استاد مطهری دربردارنده مجموعه کامل آثار وی است که از سوی انتشارات صدرا ارائه شده است.
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