محاکمه عاملان 11سپتامبر پس از 11 سال؛ اجرای عدالت یا تبلیغات انتخاباتی

پس از حدود یازده سال از گذشت حملات تروریستی 11 سپتامبر، محاکمه طراحان آن بار دیگر آغاز شد و متهمان در برابر یک دادگاه نظامی در گوانتانامو پاسخگوی اتهامات خود بودند.

جریان محاکمه با بی نظمی آغاز شد. خالد شیخ محمد، متهم اصلی و چهار متهم دیگر از گوش کردن به ترجمه های دادگاه خودداری کردند و یکی از آنها، "رمزی بن الشیبه" حین محاکمه روی زمین به عبادت پرداخت.

وکلای مدافع به پرسش های معمول دادگاه جواب دادند و شکایت کردند که اشخاص مظنون در زندان شکنجه شده اند. بعد از قرائت موارد اتهام، جریان محاکمه به 12 ژوئن موکول شد.

"خالد شیخ محمد" مغز متفکر حملات 11 سپتامبر عادلانه یا ناعادلانه بیش از هشت سال از بازداشت این پنج متهم می گذرد و این در حالی است که محاکمه آنها هنوز مراحل ابتدایی خود را نیز پشت سر نگذاشته است. 11 سپتامبر نقطه عطفی در تاریخ آمریکا محسوب می شود؛ بطوریکه واشنگتن با تکیه بر آن دو جنگ را به راه انداخت و اکنون به نظر می رسد که اوباما با بهره گرفتن از این موضوع به دنبال افزایش محبوبیت خود در ایالات متحده و کسب آرای لازم برای ادامه حضور در کاخ سفید باشد. وکلای مدافع متهمان این دادگاه را ناعادلانه خوانده اند . "دیوید نوین" وکیل مدافع شیخ محمد، با اعلام این مطلب گفت: قوانین جدیدی که در دولت اوباما مصوب شده اند این امکان را از وکلا سلب کرده که بتوانند با موکلان خود درباره شرایط موجود گفتگو کرده و در این جریان قرار بگیرند که نحوه رفتار با آنها در زندان های آمریکا چگونه بوده است.

متهمان به 2976 مورد قتل، تروریسم و هواپیماربایی متهم شده اند. در صورت ثابت شدن این اتهامات، آنها با مجازات مرگ محاکمه می شوند.



خالد شیخ محمد طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 شمرده می شود. رمزی بن الشیبه، متهم دیگر پرونده به هسته ترور هامبورگ تعلق دارد که توسط محمد عطا رهبری می شد. گفته می شود که این شهروند یمنی حمایتگر مالی و سازمان دهنده هسته تروریستی بوده است؛ و او نیز رابطه با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن را پنهان نگهداشته است.

علی عبدالعزیز علی، مصطفی احمد الحوزوی و ولید بن عطش متهمان دیگر این پرونده هستند. این پنج متهم بین سال های 2002 و 2003 دستگیر شدند و به زندان های سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) و بعد به زندان نظامی گوانتانامو انتقال داده شدند.

شیخ محمد در زندان به دست داشتن در حملات 11 سپتمبر اعتراف کرد؛ اما گفته می شود که شاید اعترافات او تحت شکنجه صورت گرفته باشد.



این دومین تلاش ایالات متحده امریکا است که می خواهد به حملات تروریستی 11 سپتامبر از نگاه حقوقی رسیدگی کند. نخستین جریان محاکمه علیه این پنج متهم در سال 2008 و در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد.

بارک اوباما بعد از احراز مقام ریاست جمهوری و در سال 2009 همه جریان محاکمات ویژه در گوانتانامو را به دلیل ملاحظات حقوقی متوقف کرد. اما تلاش های اوباما برای محاکمه اشخاص متهم در برابر دادگاه ایالاتی نیویورک با مخالفت های شدید سیاسی روبرو شد. یک سال قبل اوباما اجازه داد تا این اشخاص در برابر دادگاه نظامی در گوانتانامو قرار گیرند.