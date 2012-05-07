ساخت مسکن خبرنگاران گلستان نیازمند تهیه زمین است

یحیی آذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان برای افتتاح سه طرح بزرگ ملی، درخواست تهیه زمین برای مسکن خبرنگاران استان شده است.

وی اظهار داشت: طی این سفر در نامه ای مشترک از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران و خانه مطلبوعات برای مسکن خبرنگاران درخواست تهیه زمین شد که این نامه توسط حجت الاسلام طاهری نماینده گرگان و آق قلا در مجلس تقدیم رئیس جمهور شد.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد اگر مشکل زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن خبرنگاران رفع شود، در ارائه تسهیلات به متقاضیان مشکلی وجود نداشته باشند.

آذری گفت: شمار زیادی از خبرنگاران استان در تعاونی مسکن خبرنگاران استان ثبت نام کردند که تنها 50 نفر نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام کرده اند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن خبرنگاران از خبرنگاران استان خواست تا هر چه زودتر نسبت به ثبت نام در این شرکت تعاونی اقدام کنند.

وی گفت: شرکت تعاونی مسکن خبرنگاران استان گلستان نیز به ثبت رسیده است.

گلستان 300 خبرنگار دارد.