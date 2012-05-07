آغاز طرح ملی نجات دانش آموزی آب در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که صبح امروز دوشنبه با حضور بیش از 70 دانش آموز مدرسه مذکور حضور داشتند ، محمدی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت حفاظت از آب و منابع آبی در دنیا گفت: باتوجه به اینکه منطقه ایران در یک منطقه کم آب قرار دارد لذا اهمیت این امر به مراتب بیشتر از سایر مناطق دنیا احساس می شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف آب اظهار کرد: در شرایط حاضر که وضعیت آب و منابع آبی درکشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد باید تمام تلاشمان را در جهت حداقل10 درصد صرفه جویی آب به کار بگیریم تا از این طریق بتوانیم بخشی از مشکلات حاصل از کمبود منابع آب را درکشور مرتفع نمائیم.

محمدی با بیان اینکه در برخی از کشورها راندمان آب در بخش کشاورزی بیش از 70 درصد است، افزود: این راندمان متاسفانه در کشور ما حدود 33 درصد است که در مقایسه با این کشورها بسیار پایین است .

وی افزود : بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان ادامه داد : برای بالا بردن راندمان آب در بخش کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت ، شرکت آب منطقه ای استان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی در استان طرح ملی نجات آب دانش آموزی را در جهت اصلاح الگوهای مصرف و نهادینه کردن مصرف درست آب در بخشهای مختلف اجرا می کند که این طرح آغاز نهضت حفاظت و نجات آب درکشور خواهدبود .

محمدی همچنین در ادامه بابیان اینکه علاوه بر کمیت آب موضوع بهداشت آب نیز در حال حاضر به عنوان یک چالش مطرح است ، تصریح کرد : استفاده از آبهای آلوده در شرب و استفاده کشاورزی از آن موجب شیوع بسیاری از بیماریهای عفونی شده است.

وی فرآیند رشد سریع جمعیت و صنعتی شدن در دنیا را یکی از مهمترین عوامل کمبود و آلودگی آب عنوان کرد و افزود : اگر روند استفاده نادرست از آب ادامه یابد در آینده با بحران شدید آب مواجه خواهیم شد.

وی ابراز امیدواری کرد طرح نجات آب به مصرف صحیح آب در بخشهای شرب و کشاورزی کمک نماید.

طرح ملی نجات دانش آموزی آب (داناب) تا پایان سال تحصیلی جاری توسط شرکت آب منطقه ای استان و با همکاری جهاد دانشگاهی و آموزش و پرورش استان در بین بیش از 154 هزار نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی استان اجرا می شود و طی آن دانش آموزان و والدین آنها با مسائل و معضلات فراروی بخش آب آشنا می شوند.