ازدواج دیرهنگام جوانان به امری عادی تبدیل شده است

به گزارش خبر نگار مهر، ازدواج به علت الزامات همه جانبه و متعدد آن، نقش تعیین کننده‌ای در بازدارندگی از آسیب‌های اجتماعی داشته و تشکیل خانواده تنها راه مصون ماندن از برخی معضلات و آسیب‌های اجتماعی است.

در سالهای اخیر سن ازدواج بالا رفته و بالا رفتن سن ازدواج نیز مساوی است با افزایش فشارهای روانی و نهفته در افراد، افزایش کسالتهای شغلی و کاهش انگیزش‌های کاری، ترویج فساد و بی‌بند و باری و افتادن در دام اعتیاد و... به خاطر اهمیت مسائل اجتماعی و نقش تعیین کننده ازدواج در پیشرفت و یا سقوط جوامع، پایین آمدن سن ازدواج در جامعه ما یک مسئله حیاتی است.

یک مشاور خانواده در این زمینه به خبرنگار مهرگفت: عدم تمایل دختران و پسران به ازدواج و نداشتن آمادگی جسمانی و فیزیکی، روحی و روانی و مسئولیت پذیری از دلایل دیر ازدواج کردن جوانان است.

فریده فرزان درادامه افزود: یکی از عوامل مهم دیر ازدواج کردن دختران قبولی آنها در دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی است زیرا دختران پس از تحصیل به سختی راضی به ازدواج با مردی می‌شوند که تحصیلات دانشگاهی ندارد وحتی دختران جوان پس از اتمام دروس دانشگاهی به دنبال شغل هستند و کمتر به ازدواج می‌اندیشند.

این مشاور خانواده تاکید کرد: تاخیر در ازدواج برای دختر و برای پسر تبعاتی به همراه دارد. با دیر ازدواج کردن فرد خود را در عرصه زندگی تنها می‌بیند و دچار افسردگی، اضطراب، بیماری‌های روان تنی، یاس، ناامیدی و... می‌شود.

بیشتر ازدواج ها از روی حسابگری انجام می‌شود



فرزان با بیان اینکه نقش عوامل اقتصادی در افزایش سن ازدواج انکار ناشدنی است، بیان داشت: ناتوانی پسران در تامین اقتصادی یک زندگی مشترک، مهم‌ترین دلیل افزایش سن ازدواج پسران و به تبع آن دختران است. همچنین مهارت آموزی و کسب تجربه های جدید موجب تاخیر در ازدواج دختران شده و استقلال مالی ناشی از اشتغال نیز آنها را از ازدواج دورتر می کند.

این مشاور خانواده افزود: البته باید توجه کرد افزایش گرایش به تحصیلات در میان دختران نتیجه طبیعی تحولات اجتماعی است اما نمی توان منکر تاثیر افزایش قدرت انتخاب دختران در نتیجه تحصیل و استقلال مالی آنان شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نگرش جوانان به ازدواج دچار تغییراتی شده و بیشتر ازدواج ها از روی حسابگری انجام می‌شود مثلا دختری که مستقل می شود و درآمد کافی دارد انگیزه ای برای ازدواج ندارد.

این مشاور خانواده معتقد است، تنوع‌طلبی جوانان، مسئولیت‌گریزی، ترس از طلاق و شکست در زندگی آینده، ترس از خیانت همسر، رواج مردسالاری و زن‌سالاری و رقابت بین آنها، مهم ترین دلایل اجتماعی هستند که تمایل جوانان را به ازدواج کاهش می‌دهد.

فرزان یادآور شد: در گذشته دیر ازدواج کردن امر ناپسندی بود اما امروزه این موضوع به یک امر بسیار عادی در جامعه تبدیل شده که متاسفانه پخش فیلم‌های مختلف در برنامه‌های ماهواره‌ای موجب الگوبرداری جوانان از فرهنگ غرب شده و در اثر گرایش جوانان به این فرهنگ، زندگی مجردی و بی‌میلی به ازدواج در جامعه رشد می‌یابد.

جوان امروز به ازدواج به عنوان عامل خوشبختی، نگاه نمی کند

وی با اشاره به بالا رفتن جرایم و آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بی بند و باری، همسر آزاری، طلاق، روابط سرد همسران، دخالت اطرافیان و ... را نه تنها موجب از هم پاشیدگی خانواده‌ها می‌داند بلکه باعث سلب اعتماد جوانان از ازدواج شده و سبب شده که جوان امروز به ازدواج به عنوان عامل خوشبختی، نگاه نکند و سرنوشت خود را از کسانی که در دام این آسیب‌ها گرفتار شده اند، تشبیه کند.

فرزان بیان کرد: در یک گفتگوی ساده با جوانان، خصوصاً پسران، می توان فهمید که علت نداشتن تمایل به ازدواج در اکثر آنها برخوردار نبودن از شغل، مسکن و تهیه لوازم و ضروریات زندگی و جشن ازدواج است. در این بین خانواده های دختران نیز مشکل تهیه جهیزیه را سد بزرگی برای ازدواج دخترانشان می دانند، خصوصاً خانواده‌هایی که چند دختر با فاصله های سنی کم دارند.