شهدای فرهنگی؛ علم و ایمان خود را با عمل اثبات کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طاهرنژاد عصر یکشنبه در یادواره شهدای فرهنگی که در سالن ولایت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با توجه به مقام رفیع شهید مطهری(ره) افزود: شهید مطهری یک معلم به معنای واقعی کلمه بود و توانست اندیشه های اسلامی اش را در چارچوب شهادت به منصه ظهور برساند.

وی از فرهنگیان نسل حاضر خواست تا استاد شهید مرتضی مطهری و شهدای فرهنگی را سرلوحه کارخود قرار دهند و اظهار داشت: امروز فرهنگیان ما در نبردی دیگر حضور دارند که از نبرد تن به تن هم مهمتر و خطیرتر است و باید با سرمشق گرفتن از شهدا به ویژه شهدای فرهنگی، دانش آموزانی تربیت کنند که با معیارهای فکری و اندیشه جامعه اسلامی مان سازگار باشد و بتوانند در سایه اسلام به تلاش و تحقیقات علمی بپردازند.

خانواده های شهدا نمونه های عالی ایثار هستند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران در پایان از صبر و ایمان بالای خانواده های شهدا خصوصا والدین شهدا تجلیل و اضافه کرد: خانواده های شهدا به ویژه والدین گرامی نمونه های عالی ایثار هستند که بی منت فرزندان خویش را فدای نظام و این آب و خاک کردند.

وی عنوان کرد: والدین شهدا چشمان پرفروغ کشورمان هستند و باید آنگونه که شایسته مقام و شأن این عزیزان است از آنان تجلیل و تکریم شود.