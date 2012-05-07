سفر دشوار کلینتون به هند؛ مخالفت چپ ها با همگرایی دهلی- واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای سفر به چند کشور آسیایی از جمله هند وارد قاره کهن شده است. یکی از اهداف اولیه سفر وی به هند، فشار بر این کشور برای قطع روابط تجاری با ایران به ویژه کاهش نفت اعلام شده اما این مسئله با دشوارهای روبروست.

اجرایی نشدن تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، نامشخص بودن نتایج نشست بغداد، نیاز مبرم هند به نفت ایران و مبادله کالا به کالا، مخالفتهای داخلی با فشارهای آمریکا علیه هند از جمله مواردی هستند که دهلی نو به راحتی نخواهد توانست از کنار آنها عبور کند.



حضور وزیر خارجه آمریکا در هند در حالی است که یک هیئت اقتصادی ایرانی نیز همزمان به این کشور سفر کرده است. این کشور از ماهها پیش تحت فشار آمریکاست تا واردات نفت خود را از ایران قطع کند. اما هند با یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در جهان، به دلیل نیازهای مبرم به نفت تاکنون نتوانسته درخواست غرب را آنگونه که باید بر آورده کند.



آسوشیتدپرس می نویسد: کلینتون در سفر دو روزه خود به هند بر آن است تا از هند بخواهد واردات نفت خود از ایران را بیشتر کاهش دهد. یک مقام ارشد که همراه هیئت آمریکایی با کلینتون سفر می کند و هم اکنون در بنگلادش است می گوید: درخواست برای کاهش واردات بیشتر، از مهمترین اولویت های این سفر است.



اما آنچه که به نظر می رسد هند هنوز آمادگی پذیرش خواسته های آمریکا را ندارد.



نیاز هند



نیاز هند به نفت ایران یکی از مهمترین دلایل است که این کشور هنوز آمادگی همراهی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارد. این کشور همچنان بر اساس آخرین آمارها 340 هزار بشکه از ایران نفت وارد می کند و جایگزین کردن کشوری که بتواند در شرایط فعلی بازار بر اساس توافقات موجود به این کشور نفت بدهد بسیار مشکل است.



پیش شرط های احتمالی دهلی نو



همچنین یکی دیگر از چالش های موجود در این زمینه می تواند پیش شرط های احتمالی باشد که هند ممکن است برای قطع روابط کامل تجاری و نفتی با ایران پیش پای غرب بگذارد.



درخواست برای رفع برخی تحریم‌های تسلیحاتی، خرید برخی سیستم های پیشرفته نظامی و همچنین تقاضا برای موافقت با فروش اورانیوم به این کشور از جمله پیش شرط ها می تواند باشد که برای غرب در شرایط فعلی و وضعیت منطقه پذیرش چنین درخواستهایی مقدور نیست.



مخالفت های داخلی و احتمال فروپاشی ائتلاف های پارلمانی



یکی از موانع هند در راستای پذیرش درخواست احتمالی وزیر خارجه آمریکا می تواند مخالفت هایی باشد که در درون و داخل این کشور می تواند در پی داشته باشد.



پراکاش کارات، رهبر حزب سوسیالست و از مخالفان اصلی سلطه آمریکا بر تصمیم گیریهای دهلی نو در مطلبی در این باره می نویسد: ارزیابی من در این باره که چرا هند ، با 12 درصد واردات نفت مورد نیاز خود از ایران، به طور کامل و فعالانه درصدد مشارکت و همراهی با آمریکا برای فشار بر ایران است، این است که می خواهد آمریکا را از خود راضی کند.



وی می نویسد: ایران پس از عربستان سعودی دومین تامین کننده نفت هند است. واردات نفت و گاز از این کشور به نفع دهلی‌نو است اما این منافع فدای اهداف آمریکا می شود که خواهان انزوای ایران و توسعه هژمونی خود بر غرب آسیا است.



کارات می نویسد: این برای هند شوک‌آور است که پروژه آمریکایی علیه منافع ملی خود را اجرا می کند.



این اظهارات و انتقادات از سوی یکی از قدرتمندترین جناح های پارلمان هند در حالی است که هند به طور کامل شروع به قطع روابط نفتی خود با ایران نکرده و بیم آن می رود تا در صورتیکه این کشور پا در این مسیر قرار دهد به لحاظ جناح بندی سیاسی و صف بندیهای گروههای پارلمانی که تشکیل دهنده دولت ائتلافی در این کشور هستند با مشکلاتی روبرو شود.



چشم انداز نشست بغداد



یکی دیگر از دلایلی که هند تمایلی به همراهی کامل غرب برای اعمال فشار بر ایران ندارد. نامعلوم بودن چشم انداز نشست بغداد دست کم از نگاه تحلیلی است. اخبار و گزارش های واصله از منابع آگاه و تحلیلگران مستقل حکایت از آن دارد که نشست بغداد می تواند یکی از موفق‌ترین گفتگوها بین ایران و گروه 1+5 باشد.



گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که ایران ممکن است با توقف غنی سازی بیست درصد موافقت کند و در قبال آن غرب باید توافق کند تا به صورت گام به گام تحریمهای اعمال شده علیه تهران را بردارد. عدم اجرای تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا که قرار است اول ماه جولای اجرایی شود می تواند نخستین گام احتمالی غرب در قبال توافق با ایران باشد.



همین مسئله سبب شده تا دهلی‌نو در برابر خواسته های غرب تا پیش از نهایی شدن دستور کار جلسه بغداد مردد باشد و می تواند به عنوان یک مانعی مهم در برابر درخواست خانم کلینتون از مقام های دهلی باشد.

