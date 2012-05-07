مسئولان کار در مناطق محروم را وظیفه دینی خود می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، مراسم بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای "چیلانه" شهرستان با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان برگزار شد.

در این مراسم، سردار بهمن ریحانی گفت: انقلاب اسلامی توسط مردم مستضعف و محروم جامعه ایرانی به وجود آمد، لذا این انقلاب همیشه توجه خاصی به نقاط محروم و ضعیف کشور دارد.

جانشین سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: البته مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی کار در مناطق مرحوم را وظیفه اصلی و دینی خود می دانند.

ریحانی تاکید کرد: انقلاب اسلامی نسبت به رژیم گذشته توجه بیشتری به مناطق محروم دارد و این نشان قدردانی مسئولان این نظام از مردم و مناطق محروم است.

وی افزود: دشمنان همواره به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان هستند، ولی الحمدالله شاهد ارتباط و تعامل بیشتر بین مسئولان و مردم در این کشور اسلامی هستیم.

جانشین سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از پایان دوران دفاع مقدس، خدمات دهی به مناطق محروم و دورافتاده میهن اسلامی را در دستور کار خود قرار داده و این امر را جزو افتخارات خود می داند.

در ادامه، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه نیز گفت: در سال گذشته 27 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان و به همت قرارگاه خاتم الانبیا، در استان کرمانشاه به بهره برداری رسیده است.

سرهنگ حبیبی تاکید کرد: همچنین با اعتباری بالغ بر 2.5 میلیارد تومان 32 پروژه عمرانی دیگر توسط این قرارگاه به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان افزود: همچنین در عرصه بهداشتی و درمانی، موفق شده ایم که 770 تیم پزشکی را به مناطق محروم و دورافتاده استان کرمانشاه اعزام کنیم.