ممنوعیت شنا در دریاچه سدها/ مرکز آموزش فنی و حرفه ای زیویه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب منطقه ای استان کردستان با صدور اطلاعیه ای از مردم استان درخواست کرد تا از شنا کردن در دریاچه سدهای این استان خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه دریاچه سدهای گاوشان، قشلاق، بانه، زریوار، گاران، شهید کاظمی بوکان، گلبلاغ، سورال، سنگ سیاه و مخزن سید سیازاخ از حجم قابل توجهی آب برخوردار است و پستی و بلندی های کف مخازن سدها نمایان نیست، شنا کردن در این مناطق ممنوع است.

طی چند سال اخیر و به دلیل شنا کردن در پشت سدهای استان افرادی غرق شده و جان خود را از دست داده اند.

افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای زیویه

مرکز آموزش تخصصی کشاورزی فنی و حرفه ای زیویه از توابع شهرستان سقز در استان کردستان راه اندازی شد.

این مرکز آموزشی با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، فرماندار شهرستان سقز، مسئولان و مدیران محلی شهرستان های سقز راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی کشاورزی زیویه در حرفه های پرورش قارچ صدفی و دکمه ای، کارگر سالن های پرورش قارچ دکمه ای، پرورش دهنده زنبور عسل، تکنسین پرورش ملکه زنبور عسل، کارگر فنی مرغداری صنعتی گوشتی، کشتکار گندم و سیب زمینی و کارور سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی خدمات رسانی می کند.

این مرکز علاوه بر آموزش حرفه های مذکور به عنوان مرکز نظارت بر تیم های سیار روستایی مورد استفاده قرار می گیرد.

مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی کشاورزی زیویه در زمینی به مساحت 800 متر مربع و 235 مترمربع زیربنا با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال راه اندازی شده است.