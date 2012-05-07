پردیس سینمایی شیراز ساخته می شود

علیرضا پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی پردیس سینمایی در شیراز، گفت: گزینه های مختلفی برای توسعه سالنهای سینما در شیراز پیگیری می شود که در این میان راه اندازی پردیس سینمایی در اولویت قرار دارد.

وی تصریح کرد: چنانچه بودجه لازم تامین شود به طور حتم بحث راه اندازی پردیس سینمایی سعدی را اجرایی خواهیم کرد.

رئیس حوزه هنری فارس با اشاره به اینکه حدود شش میلیارد تومان برای راه اندازی این پردیس احتیاج است، افزود: با همکاری استانداری فارس می توانیم شاهد راه اندازی اولین پردیس سینمایی در شیراز باشیم.

پرورش با اشاره به اینکه استقبال مردم شیراز به نسبت دیگر شهرستانهای کشور ازسینماها بیشتر است، گفت: طبق آمارهای ارائه شده فروش فیلم های سینمایی در شیراز نسبت به بسیاری از شهرستانهای کشور بیشتر است که این بحث نشان دهنده استقبال مردم از فیلم است.

وی ادامه داد: بازسازی و تعمیر سینماها نیز در دستور کار قرار دارد که در سال جاری نیز بحث بازسازی یکی دیگر از سینماهای شیراز انجام می شود.