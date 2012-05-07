پذیرش نتیجه انتخابات در فرانسه نهادینه شده/ بازنده باید در راه کشور همراه برنده باشد

پیروز ایزدی، کارشناس مسائل اروپا و فرانسه در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که به پیروزی اولاند در برابر سارکوزی انجامید گفت: مهمترین علت شکست سارکوزی مسائل اقتصادی بوده است .

وی با اشاره به اینکه فرانسه با نرخ بالای بیکاری ، کاهش قدرت خرید مردم ، رشد اقتصادی و کسری موازنه بازرگانی رو به رو است، بیان کرد: شرایط بحرانی دراروپا بر اقتصاد فرانسه تاثیرگذار بوده است .

به گفته ایزدی، وعده های سارکوزی مبنی بر ازبین بردن بیکاری و کسر بودجه در فرانسه تحقق پیدا نکرده و موجبات شکست او را فراهم کرده است .

وی همچنین تصریح کرد: سارکوزی به لحاظ اخلاقی و شخصیت نیز رفتاری در شأن یک رئیس جمهور نداشته است و این امر نیز از دلایل شکست سارکوزی بوده است.

ایزدی درباره نقش سیاست های خارجی و حمایت سارکوزی از آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: مردم معمولا در انتخابات به مسائلی توجه می کنند که به معیشت و اقتصاد آنها مربوط است و عموما سیاست خارجی در تعیین سرنوشت انتخابات تأثیر کمی دارد.

وی همچنین درباره سخنرانی سارکوزی بعد از شکست در جمع هوادارانش و طرح این موضوع که "ده سال است که با مسئولیتهای سیاسی زندگی می کنم، موفق نشدم ارزش های مورد اعتقادم را پیروز کنم، اما اکنون باید فرانسه را شاد نشان دهیم" نیز گفت: به هر حال در فرانسه انتخابات و پذیرش نتیجه آن از طرف فرد شکست خورده یک مسئله نهادینه شده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: پذیرش شکست درانتخابات در فرهنگ سیاسی این کشور جا افتاده است. در همه دوره ها نیز به همین شکل بوده که طرف بازنده شکست را پذیرفته و در ادامه راه همراه رقیب برای اهداف کشور خواهد یود.